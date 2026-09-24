Λατινοπούλου κατά Βελόπουλου: Πωλούσε μαντζούνια κοροϊδεύοντας ανθρώπους

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Σφοδρότατη επίθεση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου εξαπέλυσε το πρωί της Πέμπτης από την τηλεόραση του Mega η Αφροδίτη Λατινοπούλου

Σηκώνοντας κατακόρυφα τους τόνους για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, η κ. Λατινοπούλου τον χαρακτήρισε «συνειδητό ψεύτη» και «κομπογιαννίτη», ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης και του υπουργού Υγείας.

«Έχουμε φτάσει το 2026 να ψάχνουμε ποιος είναι ο κομπογιαννίτης και ποιος πουλάει μαντζούνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κύριος Βελόπουλος.

Το να τον φιλοξενείτε είναι σαν να καλείτε τον Ινδιάνο μάγο της φυλής για να μιλήσει για τον καιρό και να χορέψει το χορό της βροχής. Ο άνθρωπος αυτός, που ευαγγελίζεται ότι θέλει να κυβερνήσει τη χώρα, έχει φάει πρόστιμο 10.000 ευρώ από τον ΕΟΦ για τα μαντζούνια που έβγαζε επί κορονοϊού. Έλεγε ότι με μια επάλειψη από αυτή την κηραλοιφή πρωί, μεσημέρι, βράδυ κάνεις 17 χειραψίες!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ευρωβουλευτής κατήγγειλε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης παραπλανά τον κόσμο με ψευδείς ισχυρισμούς περί εγκρίσεων:

«Ο ΕΟΦ δεν δίνει εγκρίσεις, γνωστοποιήσεις δίνει.

Έχω μια λίστα που αποδεικνύει ότι είναι συνειδητός ψεύτης. Έβγαινε στις τηλεπωλήσεις και έδινε “απελευθερωτικό” για τους ρευματισμούς, σκευάσματα για το Αλτσχάιμερ, την κατάθλιψη και την άνοια! Έλεγε “τέρμα η άνοια, υπάρχει λύση, πάρτε τα μαντζούνια” αντί να πάμε στην επιστήμη και στους γιατρούς. Και αυτός ο άνθρωπος δεν είναι φυλακή;».

Παράλληλα, κάλεσε τον εισαγγελέα να παρέμβει: «Όταν εξαπατάς τον κόσμο και το κράτος κοιμάται, δεν είμαστε σοβαρή χώρα.

Ο Βελόπουλος τόσα χρόνια παραπλανά τους πάντες, βγάζει λεφτά κοροϊδεύοντας ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη και δεν τον ακουμπάει κανένας.

Ξανά το βυζαντινόν, το απελευθερωτικό, το επιστολικόν, οι επιστολές του Ιησού, αλοιφές αδυνατίσματος με παραπλανητικές φωτογραφίες. Και δεν υπήρξε ούτε μία παρέμβαση εισαγγελέα».

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