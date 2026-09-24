Νέα ανάρτηση Γεωργιάδη για Βούλγαρη και Χασαπόπουλο: Επιμένει στη σύνδεση Καρνεάδου με ξυλόλιο

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Συνέχεια στον χθεσινό καβγά με τους δημοσιογράφους Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνη Χασαπόπουλο στον ραδιοφωνικό σταθμό MegaNews 104,6 το μεσημέρι της Τετάρτης έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης

Στην ανάρτηση του στο X ο Άδωνις Γεωργιάδης επιχειρεί να δικαιολογήσει την ένταση με τους δύο δημοσιογράφους, παραδεχόμενος ότι κακώς άρχισε να φωνάζει αλλά υποστηρίζοντας το έκανε επειδή ήταν από το τηλέφωνο και δεν άκουγε καλά.

Κατά τα λοιπά, κατηγορεί την Ανθή Βούλγαρη ότι του επιτέθηκε γιατί δεν της άρεσε το επιχείρημά του ότι «στο Mega για σειρά ετών προέβαλαν με όλους τους δυνατούς τρόπους την Μαρία Καρυστιανού, η οποία όμως τώρα δεν τους είναι πλέον αρεστή και με ρωτούν μάλιστα πότε θα την ελέγξουμε για την “κβαντική ιατρική”», και ότι άρχισε να του λέει ότι διαφήμιζε τα νανογιλέκα (κάτι που, βέβαια, ο ίδιος ομολόγησε ότι κακώς έκανε, όντας πολιτικός…).

Επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό του ότι οι εμπειρογνώμονες για την τραγωδία των Τεμπών που καλούνταν τότε στις τηλεοπτικές εκπομπές για Τέμπη ήταν «κομπογιαννίτες» και επειδή, όπως λέει, δεν πληρούσαν τα προσόντα του εμπειρογνώμονα δεν κλήθηκαν στο δικαστήριο. «Το Mega που κρίνει λοιπόν τους πάντες και τα πάντα έχει ποτέ ζητήσει συγγνώμη από τους τηλεθεατές του για την παραπληροφόρηση;», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης και επιμένει:

«Είπα κάτι παράλογο; Αν μας ενοχλούν οι κομπογιαννίτες δεν πρέπει να μας ενοχλούν παντού; Ή μόνον όπου μας συμφέρει; Κοινώς εδώ κατά την γνώμη μου ισχύει το “Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος τὸν λίθον ἐπ’ αὐτὴν βαλέτω”…».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Το Mega είναι ένας πολύ μεγάλος, ίσως ο μεγαλύτερος, δημοσιογραφικός όμιλος της Χώρας. Από χθες λόγω αυτής μου της στιχομυθίας με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη με στόλισαν κανονικά, στα Δελτία τους, στα social τους, στις εφημερίδες τους, στο ραδιόφωνο τους κλπ δικαίωμα τους, κανένα θέμα, δημοκρατία έχουμε όλα καλά. Όμως η δική μου φωνή, χωρίς όλα αυτά τα τεράστια όπλα, ακούγεται εδώ και ακούγεται σε όλους σας δυνατά πιστεύω. Καταρχήν ολόκληρη την εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε εδώ:

Επειδή όμως στο βίντεο αυτό εγώ είμαι στο τηλ και ακούγομαι χαμηλά κι έτσι αρχίζω και φωνάζω, κακώς, θα ήθελα εδώ να σας γράψω το επιχείρημα μου ήρεμα και ο καθένας σας ας το κρίνει. Με ρωτούν λοιπόν και αρκετά επιθετικά και με κατηγορούν «ότι εγώ ευθύνομαι που οι διάφοροι κομπογιαννίτες δρούσαν ανεξέλεγκτα και άρα δεν έκανα καλά την δουλειά μου κλπ». Τότε θυμάμαι ειδικά την κα Βούλγαρη αλλά και γενικά το Mega που σε σειρά εκπομπών και για σειρά ετών προέβαλαν με όλους τους δυνατούς τρόπους την Μαρία Καρυστιανού, η οποία όμως τώρα δεν τους είναι πλέον αρεστή και με ρωτούν μάλιστα πότε θα την ελέγξουμε για την «κβαντική ιατρική». Εκεί αρχίζουν να ανεβαίνουν οι τόνοι, δεν τους άρεσε αυτό μου το επιχείρημα και αρχίζει η κα Βουλγαρη την επίθεση «και εσείς πριν από δύο χρόνια διαφημίζατε τα νανογιλέκα….» (Ήταν πριν από 10 χρόνια, αλλά επίσης τότε τα διαφήμιζε και το newsit.gr, μέρος σήμερα του Δημοσιογραφικού Ομίλου του Mega αλλά αυτή είναι μία μάλλον ασήμαντη λεπτομέρεια…)… και τότε τους θύμισα το για πόσο καιρό, όχι μόνον το Mega για να είμαι δίκαιος αλλά κυρίως το Mega καλούσαν συνεχώς κάτι κομπογιαννίτες εμπειρογνώμονες που προσπαθούσαν να πείσουν, και είχαν πείσει το 80% των συμπολιτών μας, ότι στην εμπορική αμαξοστοιχία στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρχε παράνομο φορτίο ξυλολίου και άρα η Κυβέρνηση μπάζωσε τον χώρο εκεί για να συγκαλύψει το λαθρεμπόριο κλπ τί ήθελα να το πω αυτό, σαν να τους πέρασε ηλεκτρικό ρεύμα.

Και όμως είπα κάτι ψέματα, δεν ήταν κομπογιαννίτες αυτοί; Μα δεν τους άφησαν να καταθέσουν στο δικαστήριο διότι δεν πληρούσαν τα τυπικά προσόντα του εμπειρογνώμονα. Σήμερα ξέρουμε όχι μόνον ότι ξυλόλιο δεν υπήρξε ποτέ αλλά και ότι το πιθανότερο οι περισσότεροι το ήξεραν από την αρχή. Το Mega που κρίνει λοιπόν τους πάντες και τα πάντα έχει ποτέ ζητήσει συγγνώμη από τους τηλεθεατές του για την παραπληροφόρηση;

Είπα κάτι παράλογο; Αν μας ενοχλούν οι κομπογιαννίτες δεν πρέπει να μας ενοχλούν παντού; Ή μόνον όπου μας συμφέρει; Κοινώς εδώ κατά την γνώμη μου ισχύει το “Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος τὸν λίθον ἐπ’ αὐτὴν βαλέτω”…

Τώρα αγαπητοί μου φίλοι στο Mega μπορείτε να συνεχίσετε να με κατηγορείτε όσο θέλετε αλλά ας ξέρει ο κόσμος και την άλλη άποψη και ας κρίνει.

Υγ. Από το πρωί παίζουν σήμερα το βίντεο από την επίσκεψη μου στην κλινική αυτή στα Νότια. Αλλά δεν έχουν διαβάσει την ανακοίνωση της κλινικής ούτε την ανακοίνωση ειδικά για το Mega. Αυτό δεν είναι και πολύ σωστό…».

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