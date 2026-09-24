Action 24: Οι δημοσιογράφοι της εκπομπής «Η Eπόμενη Kίνηση» απάντησαν στον υπουργού Υγείας για τον «μπάφο» του

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Κατερίνα Δούκα, Φώφη Γιωτάκη και Νίκος Ελευθερόγλου, στην έναρξη της χθεσινοβραδινής εκπομπής τους στο Action24, απάντησαν στην επίθεση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη προς τον τρίτο δημοσιογράφο επειδή τόλμησε να ρωτήσει το κυβερνητικό στέλεχος ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΝΔ με ΠΑΣΟΚ αν δεν είναι πρωθυπουργός σε μετεκλογικό σενάριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Δούκα περιέργως, μίλησε για «σχόλιο» του υπουργού Υγείας. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο Ελευθερόγλου .«Να ευχαριστήσω πρώτα απ΄όλα τους ανθρώπους που με πήραν τηλέφωνο, που βγήκαν ανακοινώσεις για το θέμα. Όταν λέμε κάτι και αφορά ανθρώπους που έχουν εξαρτήσεις, να το σκεφτόμαστε διπλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν μάχη, σήμερα που συζητάμε, για αυτό που κάποιοι μπορεί να αστειεύονται», είπε ο Νίκος Ελευθερόγλου και συνέχισε: «Να ξέρουν ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, έχουμε τις απόψεις μας και τις πολιτικές μας θέσεις και η δουλειά κανενός δεν είναι πλάκα. Πίσω μας υπάρχουν οικογένειες».

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