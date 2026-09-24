Η μπηχτή της Ανθής Βούλγαρη στον Γεωργιάδη για τις αντιδράσεις του: «Δημοκρατία δεν έχουμε;» (video)

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Η κόντρα του Άδωνι Γεωργιάδη με το δίδυμο των Χασαπόπουλου-Βούλγαρη… κρατάει ακόμη.
Μετά το ξέσπασμά του χθες στην ραδιοφωνική τους εκπομπή, συνέχισε τις επιθέσεις σε βάρος τους, κάτι που σήμερα το πρωί η Ανθή Βούλγαρη δεν άφησε ασχολίαστο.
Χωρίς να κατονομάσει τον υπουργό Υγείας -δεν χρειαζόταν εξάλλου καθώς ήταν ξεκάθαρο- η δημοσιογράφος σχολίασε: «Ξέρετε τι έχουν πάθει πολλοί της ΝΔ; Δεν τολμάς να ρωτήσεις κάτι, “πως τόλμησες και το ρώτησες αυτό;” Οκ. Δημοκρατία δεν έχουμε; Tο πολίτευμά μας δεν είναι αυτό;»
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