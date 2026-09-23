Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν, με τις ακριβείς εκτιμήσεις των αγορών, όπως τις καταγράφει η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου, αλλά και για τις ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για «ρήτρα διαφυγής» στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.
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