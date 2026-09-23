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23.09.2026 18:47

Με τη Μαρία Καρυστιανού ανοίγει τη σεζόν στο «Ενώπιος Ενωπίω» ο Νίκος Χατζηνικολάου την άλλη Πέμπτη (1/10)

23.09.2026 18:47
nikos hatzinikolaou

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Στην πρώτη εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» της σεζόν, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί τη Μαρία Καρυστιανού, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, η οποία θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1  την επόμενη Πέμπτη (1/10) τα μεσάνυχτα, ακριβώς.

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία»  θα κληθεί να απαντήσει μεταξύ άλλων για τον στόχο της στις επόμενες εκλογές, για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και την προσωπική μάχη της στη δίκη των Τεμπών.

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