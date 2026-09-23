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23.09.2026 15:22

OPEN: Θα γίνεται του Τάσου Δούση στον «Πιο αδύναμο κρίκο»

23.09.2026 15:22
Tasos-Dousis

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Το OPEN προειδοποιεί ότι έρχεται  με… άγριες διαθέσεις ο Τάσος Δούσης, ως νέος παρουσιαστής του δημοφιλούς τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος» για το οποίο τώρα αρχίζουν οι δηλώσεις συμμετοχής χωρίς να προσδιορίζεται η ένταξη στο πρόγραμμα του σταθμού.

«Ο Τάσος Δούσης έρχεται δυναμικά σ’ έναν ακόμη, νέο ρόλο και αναλαμβάνει το τηλεοπτικό  format που έχει γράψει ιστορία και έχει αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό παγκοσμίως.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, με την πολυετή εμπειρία, φέρνει μαζί του αυτά τα στοιχεία που τον κάνουν ξεχωριστό: αμεσότητα, εύστοχο σχόλιο και καυστικές ατάκες που έρχονται την κατάλληλη στιγμή και δίνουν τον τόνο και τον παλμό», περιγράφει το OPEN.

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