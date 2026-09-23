Η ανησυχία για την AI εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο και διαπερνά τις κομματικές γραμμές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η πλειοψηφία των πολιτών σε έξι χώρες δήλωσαν ότι υπάρχει τουλάχιστον «μέτριος» κίνδυνος η AI να «καταστρέψει την ανθρωπότητα», ενώ μια σχετική πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της παύσης της περαιτέρω ανάπτυξής της, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του POLITICO.

Ο πανικός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, που ξεκίνησε στη Silicon Valley και οδήγησε σε αυξανόμενες εκκλήσεις στις ΗΠΑ για αναστολή της ανάπτυξής της, έχει πλέον εξαπλωθεί στις δυτικές χώρες.

Νέα δημοσκόπηση του POLITICO διαπιστώνει ότι σχετικές πλειοψηφίες ενηλίκων στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη θέλουν να παγώσει η ανάπτυξη της AI, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, ενώ οι περισσότεροι θεωρούν ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η τεχνολογία να καταστρέψει την ανθρωπότητα.

Σε αρκετές χώρες, σχετικές πλειοψηφίες ερωτηθέντων δηλώνουν ότι είναι αποδεκτό η χώρα τους να μείνει πίσω από άλλες στην ανάπτυξη της AI, εφόσον αυτό σημαίνει ότι θα κινηθεί με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και ασφάλεια. Παράλληλα, είναι πιθανότερο να εκτιμούν ότι η AI θα καταστρέψει θέσεις εργασίας αντί να δημιουργήσει νέες.

Τα ευρήματα έρχονται την ώρα που ηγέτες από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και καλούνται να αντιμετωπίσουν το ερώτημα πώς – ή αν – θα πρέπει να ρυθμιστεί η συγκεκριμένη τεχνολογία.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, που διενεργήθηκε από την ανεξάρτητη εταιρεία Public First, αποτυπώνουν το μέγεθος της εξάπλωσης των φόβων για την AI, καθώς ορισμένοι ηγέτες του κλάδου προειδοποιούν ότι η πρόοδος της τεχνολογίας θα μπορούσε να έχει δυνητικά σοβαρές συνέπειες. Καταδεικνύουν επίσης την προτίμηση των πολιτών για προσεκτική και συγκρατημένη προσέγγιση, ακόμη και με τον κίνδυνο να χαθούν επαναστατικές τεχνολογικές εξελίξεις ή να μείνει η χώρα τους πίσω στον ευρύτερο αγώνα για την πρωτοκαθεδρία στην AI.

Για τις κυβερνήσεις, τα αποτελέσματα αποτελούν σαφή προειδοποίηση για τις πολιτικές αντιδράσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν εάν δεν λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της τεχνολογίας, καθώς ηγέτες από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έως τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ σπεύδουν να διαμορφώσουν τις θέσεις τους.

Στις έξι χώρες — ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία και Γερμανία — περίπου οι μισοί ενήλικες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι η AI είναι ήδη αρκετά ανεπτυγμένη και, ως εκ τούτου, υποστηρίζουν μια παύση της περαιτέρω ανάπτυξής της για τη μείωση των κινδύνων, αντί για συνέχιση της ανάπτυξης με στόχο την επίτευξη πρόσθετων οφελών. Η άποψη αυτή ήταν ισχυρότερη στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 51%, και χαμηλότερη στη Γερμανία, με 45%.

Την ίδια ώρα, μόλις 30% έως 40% των ενηλίκων σε κάθε χώρα τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης της ανάπτυξης προκειμένου να προκύψουν «σημαντικά οφέλη».

Ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό ενηλίκων — πάνω από τους μισούς σε κάθε χώρα που συμμετείχε στην έρευνα και σχεδόν τα δύο τρίτα στις ΗΠΑ, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά — δήλωσε ότι υπάρχει τουλάχιστον «μέτριος» κίνδυνος η τεχνολογία να «καταστρέψει την ανθρωπότητα».

Η επιφυλακτικότητα απέναντι στην AI θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα της Ευρώπης να παραμείνει ανταγωνιστική: η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει υιοθετήσει πιο επιφυλακτική προσέγγιση θεσπίζοντας την πρώτη νομοθεσία στον κόσμο για την τεχνητή νοημοσύνη το 2024, φιλοξενεί σχεδόν κανέναν πάροχο μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αιχμής, με τη γαλλική Mistral να αποτελεί τον σημαντικότερο υποψήφιο.

Η κορυφαία αξιωματούχος της Ένωσης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υιοθέτησε τις εκκλήσεις για παύση, λέγοντας στην ετήσια ομιλία της την περασμένη εβδομάδα ότι «αν οι άνθρωποι που αναπτύσσουν την τεχνολογία είναι ξεκάθαροι, τότε θα πρέπει να είμαστε κι εμείς». Παράλληλα, κάλεσε τα μεγαλύτερα εργαστήρια AI να συζητήσουν πώς η ΕΕ θα μπορούσε να «στηρίξει» τις προσπάθειες της βιομηχανίας να ρυθμίσει τον ρυθμό ανάπτυξης των τεχνολογιών αιχμής.

Ωστόσο, οι πρόσφατες προειδοποιήσεις για την AI έχουν φέρει τους Ευρωπαίους policymakers σε δύσκολη θέση, καθώς η ΕΕ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης χρονιάς εστιάζοντας στην προσπάθεια να καλύψει τη διαφορά στον αγώνα, προετοιμάζοντας επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ σε υποδομές υπολογιστικής ισχύος και επιχειρώντας να ενισχύσει τα χαμηλά ποσοστά υιοθέτησης της AI.

Οι Ευρωπαίοι δέχθηκαν επιπλέον πίεση από ακτιβιστές τη Δευτέρα, όταν το κίνημα Pause AI πραγματοποίησε διαμαρτυρία μπροστά από τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Δεν θα επιβιβαζόμασταν σε ένα αεροπλάνο με μία στις δέκα πιθανότητες να εκραγεί στον αέρα», δήλωσε ο Ντιντιέ Κοερνέλ, συντονιστής του PauseAI Belgium, αναφερόμενος στην πρόσφατη εκτίμηση εργαζομένου της Anthropic ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 10% η AI να αφανίσει την ανθρωπότητα. «Αυτό είναι που ανεχόμαστε σήμερα με την AI».

Οι εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI έχουν πλέον περάσει στο mainstream, μετά την ανάδειξη της ιδέας τις τελευταίες ημέρες από ηγετικές προσωπικότητες του κλάδου, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic Ντάριο Αμοντέι, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν και ο Έλον Μασκ.

Η συναίνεση γύρω από το ζήτημα κατέρρευσε γρήγορα στις ΗΠΑ, αφού ο Τραμπ χαρακτήρισε τις προειδοποιήσεις για την AI «απάτη», μειώνοντας τις πιθανότητες για μια άμεση διακομματική συμφωνία σχετικά με τη ρύθμιση της AI. Έκτοτε, άλλοι ηγέτες του κλάδου, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ και ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου Ντέιβιντ Σακς, έχουν επίσης υποβαθμίσει τους κινδύνους της τεχνολογίας και αντισταθεί στις εκκλήσεις για νέες κυβερνητικές ρυθμίσεις, κατηγορώντας τους κινδυνολόγους ότι διογκώνουν υπερβολικά τους κινδύνους της AI.

«Η δημοσκόπηση αυτή ταιριάζει στο κλασικό μοτίβο του τεχνολογικού πανικού: λίγες βλάβες σήμερα, πολλοί φόβοι για το αύριο», δήλωσε ο Νιλ Τσίλσον, επικεφαλής πολιτικής για την AI στο αμερικανικό Abundance Institute.

Ο Τσίλσον επισήμανε ότι, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του POLITICO, σε κάθε χώρα εκτός της Ισπανίας, τουλάχιστον το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι σπάνια ή ποτέ δεν έχει χρησιμοποιήσει AI.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν βιώσει τα οφέλη της AI, αλλά έχουν ακούσει πολλές τρομακτικές ιστορίες για το μέλλον της», πρόσθεσε. «Προς το παρόν, ο φόβος τρέχει πιο γρήγορα από την εμπειρία. Όμως η εμπειρία θα καλύψει τη διαφορά».

Παρόλα αυτά, πολλοί Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί πολιτειακοί ηγέτες έσπευσαν να πιέσουν για αυστηρότερους ελέγχους, αψηφώντας την προσέγγιση του Τραμπ και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που αποφεύγει τις παρεμβάσεις.

Στην Καλιφόρνια, το παγκόσμιο επίκεντρο της βιομηχανίας AI, οι πολιτικοί ενισχύουν επίσης τη ρύθμιση, καθώς οι ψηφοφόροι εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην τεχνολογία. Την Παρασκευή, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ — πιθανός υποψήφιος για την προεδρία το 2028 — υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιταχύνει την εφαρμογή νέων προτύπων εποπτείας της AI και ανέθεσε στις πολιτειακές υπηρεσίες να εξετάσουν εάν χρειάζεται ένας υποχρεωτικός «διακόπτης έκτακτης απενεργοποίησης» για τα πιο προηγμένα μοντέλα AI.

Καθώς οι πολιτικοί στις ΗΠΑ και αλλού λαμβάνουν υπόψη τις προειδοποιήσεις, το ίδιο κάνουν και οι ψηφοφόροι.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οι πολίτες στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη θεωρούν βάσιμες τις προειδοποιήσεις των ερευνητών της βιομηχανίας. Όταν ρωτήθηκαν αν οι εργαζόμενοι στα εργαστήρια AI πιστεύουν πραγματικά τους δικούς τους φόβους ότι «η AI θα μας σκοτώσει όλους» ή αν πρόκειται για «κίνηση μάρκετινγκ» με στόχο να προωθήσουν τα προϊόντα τους, οι ενήλικες και στις έξι χώρες έτειναν να θεωρούν τις προειδοποιήσεις ειλικρινείς και γνήσιες.

Αυτό συμβαίνει παρά τις εκτιμήσεις ορισμένων παρατηρητών του κλάδου ότι οι εταιρείες που αναπτύσσουν μοντέλα AI αιχμής ενδέχεται να επιδίωξαν να επωφεληθούν από τη δημοσιότητα γύρω από τα μοντέλα τους. «Νομίζω ότι μεγάλο μέρος αυτού είναι μάρκετινγκ, με στόχο να υπερτονιστούν οι προτεινόμενες δυνατότητες», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Μαξ Γιούνενστραντ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Legora, μιας αμερικανο-σουηδικής εταιρείας AI με αποτίμηση άνω των 5 δισ. δολαρίων, όταν ρωτήθηκε για τα περιστατικά hacking στην AI το φετινό καλοκαίρι.

Η επιφυλακτικότητα απέναντι στην ταχεία ανάπτυξη της AI και τους κινδύνους της για την κοινωνία σε μεγάλο βαθμό ξεπερνά τις κομματικές γραμμές στην Ευρώπη και τον Καναδά. Στις ΗΠΑ, η στάση ήταν ελαφρώς πιο κομματικοποιημένη: οι Αμερικανοί που είχαν ψηφίσει τον Τραμπ το 2024 μοιράστηκαν σχεδόν ισομερώς όταν ρωτήθηκαν αν πρέπει να υπάρξει παύση στην ανάπτυξη προηγμένης AI (44%) ή να συνεχιστεί η ανάπτυξη (40%). Παράλληλα, ήταν περισσότερο πιθανό από εκείνους που ψήφισαν την πρώην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις το 2024 να θεωρούν ότι οι κινδυνολογικές δηλώσεις εργαζομένων στον κλάδο της AI αποτελούν τέχνασμα μάρκετινγκ.

Σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι του Τραμπ δήλωσαν επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει να επιτρέψουν στον εαυτό τους να μείνει πίσω από άλλες χώρες στον αγώνα ανάπτυξης της AI, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ανάληψη κινδύνων προκειμένου να παραμείνουν μπροστά.

Συγκριτικά, πλειοψηφίες στον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο (53%) επέλεξαν το ενδεχόμενο να μείνουν πίσω στην ανάπτυξη της AI, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ενδεχομένως την απώλεια ενός τεχνολογικού πλεονεκτήματος έναντι άλλων χωρών.

Διαβάστε επίσης:

Αποκάλυψη CNN: Η AI έφερε ΗΠΑ και Κίνα μια ανάσα από σύγκρουση – Η λανθασμένη αναφορά, το κινεζικό πλοίο και τα …πυρηνικά

«Μονομαχία» τεχνητής νοημοσύνης: «Χάκερς» χρησιμοποίησαν τον Claude και παραβίασαν την OpenAI

Ποιος κρατάει το τιμόνι της AI: Αυτοί που πάτησαν γκάζι, τώρα ψάχνουν το φρένο – Φόβοι, παραιτήσεις και κοινωνικό κόστος