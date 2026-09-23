Αμερικανική κάλυψη ασφαλείας στον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν – Προστασία από τις μυστικές υπηρεσίες για τη ΓΣ του ΟΗΕ

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Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν λαμβάνει την ασφάλεια της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι άλλα μέλη της αντιπροσωπείας του Ιράν προστατεύονται από την Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Στις ρυθμίσεις ασφαλείας συμμετέχει επίσης το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης, με προσωπικό από το Γραφείο Πληροφοριών, ντετέκτιβ και συνοδούς περιπολίας αυτοκινητοδρόμων να υποστηρίζουν την επιχείρηση.

Γιατί οι αμερικανικές υπηρεσίες προστατεύουν Ιρανούς αξιωματούχους

Η ασυνήθιστη ρύθμιση ασφαλείας έρχεται καθώς ο Πεζεσκιάν επισκέπτεται τις ΗΠΑ σε μια ιδιαίτερα τεταμένη στιγμή στις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Το Ιράν και οι ΗΠΑ παραμένουν εμπλεκόμενοι σε έναν συνεχιζόμενο πόλεμο, ωστόσο ο Πεζεσκιάν ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να απευθυνθεί στη διεθνή κοινότητα.

Οι ΗΠΑ επέτρεψαν σε τμήματα της ιρανικής αντιπροσωπείας να εισέλθουν στη χώρα για τη συνάντηση του ΟΗΕ, αλλά η αντιπροσωπεία αντιμετωπίζει περιορισμούς στις μετακινήσεις της όσο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η ομάδα επικοινωνίας του Ιράν δεν έλαβε βίζα για το ταξίδι.

Η ρύθμιση αποτελεί μέρος της ευρύτερης επιχείρησης ασφαλείας γύρω από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία φέρνει δεκάδες παγκόσμιους ηγέτες και χιλιάδες διεθνείς εκπροσώπους στη Νέα Υόρκη. Η Μυστικές Υπηρεσίες, το FBI, το προσωπικό ασφαλείας του Υπουργείου Εξωτερικών, η αστυνομία του ΟΗΕ και οι τοπικές αρχές συμμετέχουν όλοι στην ασφάλεια της περιοχής γύρω από την έδρα του ΟΗΕ.

Η επίσκεψη του Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εν μέσω πολέμου

Ο Πεζεσκιάν έφτασε στη Νέα Υόρκη την Τρίτη και έχει προγραμματιστεί να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη. Πριν αναχωρήσει από το Ιράν, δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί σθεναρά τη θέση της Τεχεράνης και θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του ΟΗΕ για να παρουσιάσει αυτό που χαρακτήρισε ως δύσκολη θέση του Ιράν στη διεθνή κοινότητα.

Η επίσκεψή του έρχεται σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμμετέχουν επίσης σε διπλωματικές προσπάθειες. Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν συνομιλίες υπό διαμεσολάβηση στη Νέα Υόρκη, με επίκεντρο τον τερματισμό του πολέμου και το μέλλον του Στενού του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ανοιχτός στο να συναντηθεί με τον Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΟΗΕ, αν και δεν έχει προγραμματιστεί επίσημα καμία συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων.

Το Ιράν είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών από την ίδρυσή του και διατηρεί παρουσία στη Γενική Συνέλευση εδώ και δεκαετίες. Αλλά η εμφάνιση του Πεζεσκιάν φέτος έρχεται υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να εμπλέκονται σε μια ενεργό σύγκρουση, ενώ οι αξιωματούχοι τους επιδιώκουν ταυτόχρονα διπλωματικές επαφές στη Νέα Υόρκη.

Ο συνδυασμός διπλωματίας υψηλού επιπέδου, αυστηρών περιορισμών στις μετακινήσεις και ασφάλειας που παρείχαν οι ΗΠΑ για την ιρανική αντιπροσωπεία έχει καταστήσει την παρουσία του Ιράν στη φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ιδιαίτερα ασυνήθιστη.

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