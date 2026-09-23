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23.09.2026 14:50

Η Μελόνι δεν πήγε στον ΟΗΕ, έστειλε τον Ταγιάνι κι αυτός κράτησε αποστάσεις από τον Τραμπ

23.09.2026 14:50
tajani

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Η Τζόρτζια Μελόνι δεν πήγε στην Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στην θέση της επέλεξε να στείλει τον υπουργό Εξωτερικών και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Αντόνιο Ταγιάνι.

Αργότερα, σήμερα, ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας θα παρέμβει στη ΓΣ, ενώ  τις περασμένες ώρες είχε συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί.

«Το Ιράν δεν φοβάται τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι έτοιμο για διάλογο, ο Αραγτσί  μου είπε ότι βρίσκεται εδώ για να μπορέσει να υπερισχύσει η διπλωματία», τόνισε ο Ταγιάνι.

«Μιλήσαμε για την επαναλειτουργία του Ορμούζ. Το μνημόνιο του περασμένου Ιουνίου απέδειξε ότι η συμφωνία είναι εφικτή και η χώρα μου θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε βήμα, για να επιστρέψουμε στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός.

Στην εξωτερική πολιτική, η γραμμή της ιταλικής κυβέρνησης δεν ταυτίζεται με τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως υπογραμμίζεται και από την Νέα Υόρκη, «η Ιταλία θεωρεί σημαντική την πολυμερή συνεργασία, έστω και αν στο εσωτερικό του ΟΗΕ υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να διορθωθούν, και χρειάζονται μεταρρύθμιση».

Ο Αντόνιο Ταγιάνι είναι της άποψης πως σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα Ηνωμένα Έθνη άργησαν να δραστηριοποιηθούν, αλλά δεν συντάσσεται με όσους υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του διεθνούς αυτού οργανισμού έχει ξεπεραστεί.

Υπογράμμισε με σαφήνεια, παράλληλα, ότι «η Ιταλία δεν πρόκειται να αποσυρθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, παρά τα όποια λάθη μπορεί να έχουν γίνει στο εσωτερικό του». 

Κάποιοι πολιτικοί αναλυτές, μάλιστα, ερμήνευσαν την απουσία της Μελόνι ως προσεκτική, προληπτική κίνηση για να αποφύγει μια ενδεχομένως «άβολη» συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Πηγή: DW

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