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23.09.2026 13:57

Γάζα: Δύο νεκροί από ισραηλινή αεροπορική επίθεση στη Χαν Γιούνις

23.09.2026 13:57
khan_yunis_new
φωτογραφία αρχείου

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Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους.

Το πλήγμα είχε στόχο όχημα στη δυτική Χαν Γιούνις, όπου βρίσκονταν οι δύο άνδρες που έχασαν τη ζωή τους.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε το πλήγμα, λέγοντας ότι χτυπήθηκε στρατιωτικός και ότι στη συνέχεια θα γνωστοποιηθούν νέες πληροφορίες. δεν δήλωσε ότι οι δύο νεκροί ήταν μέλη της.

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

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