Ιταλία: 22χρονος εργάτης σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψος 10 μέτρων στο Κολοσσαίο

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Ένας 22χρονος εργάτης-αναρριχητής, ο οποίος εργαζόταν για την εγκατάσταση του φωτισμού του Κολοσσαίου, στη Ρώμη της Ιταλίας, έπεσε από ύψος 10 μέτρων και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, εν ώρα εργασίας.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου τα μεσάνυχτα, ώρα Ιταλίας, και οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Ο Υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζούλι, έκανε λόγο για «αδιανόητο θάνατο», ενώ το συνδικάτο εργαζομένων Cgil ζητά να κλείσει ολόκληρος ο αρχαιολογικός χώρος σε ένδειξη σεβασμού για τον θάνατο του εργάτη.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, μέχρι στιγμής, το κλείσιμο για όλη την ημέρα αφορά μόνο το τμήμα όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

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