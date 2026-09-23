Το σχέδιο Τσίπρα για την εξουσία: Η δεύτερη κάλπη και το «εμείς ή κανείς» – Οι συνεργασίες, τα καρφιά σε ΠΑΣΟΚ, πώς βλέπει Σαμαρά, Καρυστιανού

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Ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε στον ΣΚΑΪ το πολιτικό σχέδιο της ΕΛΑΣ ως μια διαδρομή με σαφή στόχο: να περάσει τη Νέα Δημοκρατία, να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση και, αν οι συσχετισμοί της πρώτης κάλπης δεν επιτρέψουν τον σχηματισμό κυβέρνησης, να απευθυνθεί ξανά στους ψηφοφόρους. Στη συνέντευξη χώρεσαν οι πιθανές συνεργασίες με τις προοδευτικές δυνάμεις, μια αιχμή προς το ΠΑΣΟΚ, η εκτίμησή του για το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά και ένα συγκεκριμένο μήνυμα προς τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: η πόρτα είναι ανοιχτή, η θέση στο ψηφοδέλτιο δεν είναι κρατημένη.

Πρωτιά, συνεργασίες και δεύτερη κάλπη

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ απέρριψε την ιδέα ότι η σημερινή δημοσκοπική απόσταση από τη ΝΔ καθιστά ανέφικτη την πρωτιά. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί εφικτό να κερδίσει τις εννέα ή δέκα μονάδες που θα τον έφερναν πιο κοντά στην αυτοδυναμία, υποστήριξε, μπορεί και η ΕΛΑΣ να κερδίσει αντίστοιχο έδαφος ώστε να τον ξεπεράσει. Αυτή είναι η αφετηρία του σχεδίου του, όχι μια συμφωνία κορυφής πριν μιλήσουν οι κάλπες.

Τι θα κάνει, όμως, αν έρθει πρώτη η ΕΛΑΣ χωρίς να μπορεί να κυβερνήσει μόνη της; Είπε ότι θα απευθυνθεί σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη βάση του πολιτικού της σχεδίου. Διευκρίνισε πως «στη βάση» δεν σημαίνει απόλυτη αποδοχή κάθε θέσης της ΕΛΑΣ από τους πιθανούς εταίρους. Άφησε, έτσι, περιθώριο διαπραγμάτευσης, χωρίς να παρουσιάσει τις συνεργασίες ως δεδομένες. Αν δεν προκύψει κυβέρνηση, η απάντησή του είναι δεύτερες εκλογές, στις οποίες εκτιμά ότι οι πολίτες θα κληθούν να δώσουν καθαρότερη εντολή.

Στο ίδιο σκεπτικό εντάσσει την ανάγκη για ισχυρό δίπολο: μια κυβέρνηση που θα μπορεί να κυβερνά και μια ισχυρή αντιπολίτευση που θα μπορεί να την ελέγχει και να διεκδικεί την εναλλαγή στην εξουσία. Διαφώνησε με την προοπτική ενός «μεγάλου συνασπισμού», εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα άφηνε χώρο στην άκρα δεξιά. Το δίπολο που περιγράφει έχει, επομένως, δύο διακριτούς πολιτικούς πόλους και πραγματική δυνατότητα πολιτικής αλλαγής.

ΠΑΣΟΚ: Χαίρεται για την άνοδο, αμφισβητεί τη δυνατότητα νίκης

Η αναφορά του στο ΠΑΣΟΚ συνδύασε άνοιγμα για την επόμενη ημέρα και ευθεία αμφισβήτηση της εκλογικής του δυναμικής. Δήλωσε ότι χαίρεται όταν το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη κερδίζει «μισή» ή μία μονάδα. Αμέσως, όμως, έθεσε το ερώτημα που θεωρεί καθοριστικό: μπορεί το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τον Μητσοτάκη;

Κατά τον Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επί τρία χρόνια τον χώρο να το πετύχει, όσο ο ίδιος απουσίαζε από την πρώτη γραμμή, αλλά «η βελόνα ήταν κολλημένη». Γι’ αυτό επιμένει ότι η ΕΛΑΣ είναι η δύναμη που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, συνοψίζοντας το εκλογικό του δίλημμα στο «ή εμείς ή κανείς». Η αιχμή αφορά τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης από το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αποκλείει τη μετεκλογική συζήτηση μαζί του στο πλαίσιο των προοδευτικών συνεργασιών.

Σαμαράς: Πλήγμα στη ΝΔ και μικρότερη απόσταση από την ΕΛΑΣ

Για τον Αντώνη Σαμαρά, ο Τσίπρας μίλησε υπό την προϋπόθεση ότι θα ιδρύσει κόμμα. Εκτίμησε ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελέσει πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, προσφέροντας πολιτική διέξοδο σε ψηφοφόρους του δικού της χώρου. Κατά τη δική του ανάγνωση, η απώλεια αυτή θα μικρύνει τη διαφορά της ΝΔ από την ΕΛΑΣ και θα κάνει πιο ευδιάκριτη την εικόνα δύο πόλων που διεκδικούν τον κεντρικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό. Δεν υπαινίχθηκε πολιτική σύγκλιση με τον πρώην πρωθυπουργό: επισήμανε τις μεγάλες διαφορές στις θέσεις τους.

Η εκτίμησή του αφορά έναν συσχετισμό που θα μπορούσε να προκύψει εάν ο Σαμαράς κατέβει στις εκλογές. Το ενδεχόμενο κόμματός του και οι πιθανές επιπτώσεις του αποτελούν ήδη αντικείμενο πολιτικής συζήτησης, όμως ο Τσίπρας στάθηκε ειδικά στο πώς θα μπορούσε να περιοριστεί η απόσταση ανάμεσα στους δύο πρώτους πόλους.

Καρυστιανού: Ένα κοινό που δεν φαίνεται στον συνήθη πολιτικό χάρτη

Πιο επιφυλακτικός εμφανίστηκε για τη Μαρία Καρυστιανού. Είπε ότι δεν μπορεί να προβλέψει πού θα φτάσει εκλογικά, επειδή «απευθύνεται σε ένα κοινό που δεν είναι ορατό στο πολιτικό φάσμα». Με αυτή τη διατύπωση αναγνώρισε ότι η απήχησή της δεν αποτυπώνεται εύκολα με τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές των κομμάτων. Υπενθύμισε πως πολιτικές δυναμικές μπορούν να εμφανιστούν απρόσμενα, αλλά και να υποχωρήσουν, και έθεσε ως κριτήριο για όλους την ύπαρξη συγκεκριμένων απαντήσεων στα προβλήματα της κοινωνίας.

Οι πρώην συνοδοιπόροι: Ανοιχτές πόρτες, χωρίς κρατημένες θέσεις

Το πιο σαφές οργανωτικό μήνυμα αφορούσε τους πρώην συνοδοιπόρους του από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Έξω είναι όποιος επιθυμεί να είναι έξω», είπε, εξηγώντας ότι η επιδίωξη να αναδειχθούν νέα πρόσωπα δεν συνεπάγεται απαξίωση των παλιών. Όποιος θέλει να συμμετάσχει στην ΕΛΑΣ μπορεί να το κάνει. Αυτό, ωστόσο, δεν ισοδυναμεί με εξασφαλισμένη υποψηφιότητα: η συγκρότηση των ψηφοδελτίων θα κριθεί μέσα από συλλογικές αποφάσεις και δεν υπάρχει προκρατημένη θέση για κανέναν.

Ο Τσίπρας διαχώρισε επίσης τη συμμετοχή πρώην βουλευτών στο νέο εγχείρημα από τη μεταφορά εν ενεργεία βουλευτών για τη δημιουργία κοινοβουλευτικής ομάδας. Η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της ΕΛΑΣ, είπε, θα προκύψει από την ψήφο των πολιτών. Έτσι, οι «παλιοί» καλούνται να μπουν στην ίδια διαδικασία με όλους, ενώ το πολιτικό στοίχημα που ο ίδιος θέτει παραμένει η πρωτιά απέναντι στη ΝΔ.

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