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23.09.2026 13:08

Τρόμος στο Μαρούσι: 22χρονος χτύπησε δύο γυναίκες και έκλεψε το Ι.Χ. αυτοκίνητο της μίας

23.09.2026 13:08
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Σκηνές από ταινία δράσης του Χόλιγουντ εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της 15ης Σεπτεμβρίου στους δρόμους του Αμαρουσίου, με «πρωταγωνιστή» έναν 22χρονο που κατέληξε στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Όλα ξεκίνησαν περί τις 18:00 το απόγευμα στη λεωφόρο Κηφισίας, όταν χωρίς καμία αφορμή ο νεαρός επιτέθηκε σε μία γυναίκα που λίγο νωρίτερα είχε σχολάσει από την εργασία της.

Αφού την πέταξε στο έδαφος, χτύπησε το κεφάλι της σε μαρμάρινη επιφάνεια και στη συνέχεια έφυγε τρέχοντας, με τη γυναίκα να διακομίζεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες και εξετάσεις.

Σχεδόν μιάμιση ώρα αργότερα, περί τις 19:20 πάλι στο Μαρούσι και συγκεκριμένα στην οδό Σταματίου Σωτηράκη, ο 22χρονος μπήκε μπροστά στο Ι.Χ. αυτοκίνητο μίας 55χρονης γυναίκας. Στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα του οδηγού, την άρπαξε και την πέταξε στο δρόμο με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό της.

Δεν έμεινε, όμως, μόνο εκεί, καθώς της έκλεψε το όχημα, έκανε τη… βόλτα του και τελικά το παράτησε στην Αγία Παρασκευή.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, συγγενικό πρόσωπο του 22χρονου επικοινώνησε με την ΕΛ.ΑΣ. και ανέφερε πως ο νεαρός έχει προβεί σε έκνομες ενέργειες, με αποτέλεσμα τη σύλληψη και την προφυλάκισή του.

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