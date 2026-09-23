Οι Έλληνες καταζητούμενοι της Interpol που βρίσκονται στην «κόκκινη λίστα»

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Κατηγορήθηκαν για φόνους, απαγωγές, οργανωμένο έγκλημα, ναρκωτικά και σεξουαλικά αδικήματα και στη συνέχεια τα ίχνη τους χάθηκαν. Άλλοι εξαφανίστηκαν πριν φτάσουν στο εδώλιο, άλλοι καταδικάστηκαν ερήμην και κάποιοι κατάφεραν να παραμένουν για χρόνια έξω από την εμβέλεια των Αρχών. Έντεκα πρόσωπα με ελληνική υπηκοότητα βρίσκονται στην «κόκκινη λίστα» της Interpol για υποθέσεις που απασχολούν τις διωκτικές αρχές από την Ελλάδα και τη Ρωσία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βενεζουέλα.

Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Βασίλης Παλαιοκώστας, ο πλέον αναγνωρίσιμος Έλληνας φυγάς των τελευταίων δεκαετιών. Γεννημένος το 1966 στα Τρίκαλα, έχει συνδέσει το όνομά του με ληστείες, απαγωγές και δύο αποδράσεις από τις φυλακές Κορυδαλλού που έκαναν τον γύρο του κόσμου. Είχε καταδικαστεί, μεταξύ άλλων, για την απαγωγή του επιχειρηματία Αλέξανδρου Χαΐτογλου, ενώ κατηγορήθηκε και για την απαγωγή του βιομηχάνου Γιώργου Μυλωνά το 2008. Η πρώτη απόδρασή του με ελικόπτερο από τον Κορυδαλλό έγινε το 2006. Τρία χρόνια αργότερα, στις 22 Φεβρουαρίου 2009, το σκηνικό επαναλήφθηκε. Ελικόπτερο εμφανίστηκε πάνω από τις φυλακές και ο Παλαιοκώστας απέδρασε για δεύτερη φορά. Από τότε παραμένει άφαντος, με την υπόθεσή του να αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους ανοιχτούς φακέλους των ελληνικών διωκτικών αρχών.

Στη λίστα βρίσκεται και η Σοφία Αδαμίδη, γεννημένη το 1956 στο Καζακστάν και κάτοχος ελληνικής και ρωσικής υπηκοότητας. Σε αντίθεση με τις περισσότερες υποθέσεις της συγκεκριμένης λίστας, η δική της δεν αφορά έγκλημα κατά της ζωής. Καταζητείται από τις ρωσικές αρχές για απάτη και υπεξαίρεση, με την Ερυθρά Αγγελία να εκδίδεται το 2005.

Στο Σουχούμι γεννήθηκε το 1956 ο Ιρακλί Γκαβζία, επίσης κάτοχος ελληνικής και ρωσικής υπηκοότητας. Η Ρωσία τον αναζητεί για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Βαρύτερο είναι το κατηγορητήριο που συνοδεύει τον Γιούρι Γιανάκοφ. Γεννημένος στην Τιφλίδα και με ελληνική και ρωσική υπηκοότητα, καταζητείται από τη Ρωσία για ανθρωποκτονία και απαγωγή. Η Ερυθρά Αγγελία του εκδόθηκε το 2011.

Για ανθρωποκτονία καταζητείται από τις ρωσικές αρχές και ο Ιρακλί Σαββίδης. Γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1955 στην Τσάλκα της Γεωργίας και διαθέτει ελληνική και ρωσική υπηκοότητα. Η διεθνής αναζήτησή του χρονολογείται επίσης από το 2011.

Πολύ πιο εκτεταμένο είναι το κατηγορητήριο για τον Αβταντίλ Ιανάκοβ. Γεννημένος στις 30 Ιανουαρίου 1965 στην Τιφλίδα, με ελληνική και ρωσική υπηκοότητα, βρίσκεται στο στόχαστρο των ρωσικών αρχών για μια σειρά ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων. Η διεθνής αναζήτησή του αφορά εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία που φέρεται να τελέστηκε από οργανωμένη ομάδα, καθώς και αδικήματα σχετικά με πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικά. Η Ερυθρά Αγγελία του χρονολογείται από το 2004, γεγονός που κατατάσσει την περίπτωσή του μεταξύ των παλαιότερων της λίστας.

Από τη Ρωσία καταζητείται και ο Αλεξάντρε Ικονόμοφ, γεννημένος το 1962 στην περιοχή της Σταυρούπολης και κάτοχος ελληνικής και ρωσικής υπηκοότητας. Η κατηγορία που αναφέρεται στη διεθνή αναζήτησή του είναι ανθρωποκτονία και η υπόθεσή του βρίσκεται στον μηχανισμό των Red Notices από το 2004.

Από τις πιο σκοτεινές ελληνικές υποθέσεις της λίστας είναι εκείνη του Κωνσταντίνου Νταλαγεώργου, η οποία οδηγεί πίσω στο καλοκαίρι του 1990 και στην Κω. Γεννημένος το 1968 στην Αθήνα, συνδέθηκε από τις ελληνικές αρχές με τη δολοφονία νεαρής Φινλανδής τουρίστριας. Σύμφωνα με τη δικαστική υπόθεση, κατηγορήθηκε ότι επιχείρησε να τη βιάσει και στη συνέχεια τη σκότωσε. Ο ίδιος είχε ήδη εξαφανιστεί και τα ίχνη του δεν εντοπίστηκαν. Χρόνια αργότερα, το 2013, καταδικάστηκε ερήμην σε ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία, ενώ η απόπειρα βιασμού είχε στο μεταξύ παραγραφεί. Περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά το έγκλημα, το όνομά του εξακολουθεί να φιγουράρει στη λίστα της Interpol.

Στη Βενεζουέλα οδηγεί η υπόθεση του Νίκου Τζωρτζάκη, γεννημένου την 1η Ιουνίου 1953 στην Αθήνα και κατόχου ελληνικής και βενεζουελάνικης υπηκοότητας. Οι αρχές της χώρας τον αναζήτησαν για βαριά σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η έρευνα άρχισε έπειτα από καταγγελίες που αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών, ενώ μία από τις καταγγέλλουσες είχε υποστηρίξει ότι η κακοποίηση άρχισε όταν ήταν μόλις πέντε ετών. Οι αρχές της Βενεζουέλας υποστήριξαν ότι ο κατηγορούμενος εκμεταλλευόταν τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε με τα παιδιά.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει και ένα επιπλέον κεφάλαιο. Το 2017 οι αρχές της Βενεζουέλας κινήθηκαν για την έκδοσή του και ο Τζωρτζάκης εντοπίστηκε στη Σερβία. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας εξέτασε και έκρινε παραδεκτό το αίτημα έκδοσης προς τις σερβικές αρχές, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες οδηγούν οι δύο τελευταίες υποθέσεις. Ο Δημήτρης Αμασιάδης καταζητείται κατόπιν αμερικανικού αιτήματος για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού κάτω των 13 ετών. Η Ερυθρά Αγγελία του χρονολογείται από το 2005.

Ακόμη βαρύτερη εμφανίζεται η περίπτωση του Δημήτριου-Αθανάσιου Ανδρουτσόπουλου. Γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου 1975 στο Σικάγο και διαθέτει ελληνική και αμερικανική υπηκοότητα. Στα στοιχεία της διεθνούς αναζήτησής του αναφέρονται ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μια ουλή στο αριστερό μάγουλο και τατουάζ στο στήθος και στα δύο χέρια.

Πίσω από την απλή αναφορά ότι καταζητείται για «δολοφονία» βρίσκεται ένα εξαιρετικά βαρύ κατηγορητήριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τη διεθνή αναζήτησή του, οι αμερικανικές αρχές τον αναζητούν για εννέα κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού και μία κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού. Η Ερυθρά Αγγελία του χρονολογείται από το 2001.

Πίσω από τα ονόματα των 11 περιπτώσεων βρίσκονται υποθέσεις διαφορετικών εποχών και χωρών. Ένας δραπέτης που εξαφανίστηκε μετά την απόδραση με ελικόπτερο, ένας καταδικασμένος σε ισόβια που δεν εντοπίστηκε ποτέ, πρόσωπα που αναζητούνται από τη Ρωσία εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια και κατηγορούμενοι για βαριά εγκλήματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Κάποιοι φάκελοι είναι γεμάτοι καταθέσεις, δικαστικές αποφάσεις και χρόνια αστυνομικών ερευνών. Και όσο οι υποθέσεις τους παραμένουν ανοιχτές, τα ονόματά τους εξακολουθούν να αποτελούν μέρος μιας λίστας καταζητούμενων φυγάδων.

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