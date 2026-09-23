Billboard: Το «Choosin’ Texas» της Ella Langley κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ του «All I Want for Christmas» της Mariah Carey (photos/videos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η επιτυχία «Choosin’ Texas» της Έλα Λάνγκλεϊ (Ella Langley) μόλις κατέρριψε ιστορικό ρεκόρ για την παραμονή ενός single στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 για 23 εβδομάδες.

Το τραγούδι την περασμένη εβδομάδα έφθασε το «All I Want for Christmas» της Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey), το οποίο κατείχε το προηγούμενο ρεκόρ με 22 εβδομάδες, σύμφωνα με το Variety.

Το «ιστορικό ρεκόρ» ενδέχεται όμως να μην κρατήσει για πολύ, καθώς η ηχογράφηση της Μαράια Κάρεϊ από το 1994 φαίνεται προορισμένη να επιστρέψει στην κορυφή τον Δεκέμβριο -όπως συμβαίνει κάθε χρόνο-, οπότε η ανάκτηση της πρωτιάς όλων των εποχών είναι πολύ πιθανό να επιτευχθεί από την τραγουδίστρια έως τον Ιανουάριο.

Το «Choosin’ Texas» βρίσκεται στα charts εδώ και 48 εβδομάδες συνολικά, εκ των οποίων λίγο λιγότερες από τις μισές στην πρώτη θέση και το αξιοσημείωτο είναι ότι συνεχίζει να κερδίζει νέους ακροατές.

Στη σημερινή εποχή του κατακερματισμένου μουσικού τοπίου, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Variety, πολλοί μουσικόφιλοι που δεν είναι λάτρεις της κάντρι μουσικής το ακούν για πρώτη φορά, καθώς περισσότεροι ραδιοφωνικοί σταθμοί της pop σκηνής έχουν αφήσει στην άκρη τις επιφυλάξεις τους απέναντι στον ήχο του Νάσβιλ, προκειμένου να εντάξουν στο πρόγραμμά τους μια τεράστια επιτυχία.

Το άλμπουμ «Dandelion» της Έλα Λάνγκλεϊ συνεχίζει επίσης να σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Επέστρεψε στην κορυφή του chart άλμπουμ Billboard 200 την περασμένη εβδομάδα, αν και αυτή την εβδομάδα υποχώρησε στη δεύτερη θέση, καθώς το άλμπουμ «Westside Whimsy» της Τζενέ Άικο (Jhené Aiko) έκανε ντεμπούτο στην κορυφή.

Διαβάστε επίσης:

Και ο Axl Rose στο πλευρό της Παλαιστίνης: Σήκωσε τη σημαία της σε συναυλία στην Μπογκοτά (Video)

VMA 2026: Η Τέιλορ Σουίφτ στην κορυφή της ιστορίας των βραβείων με νέο ρεκόρ

«Αδικαιολόγητα αυτά που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα» – Δάκρυσε στη σκηνή ο Ed Sheeran (Video)