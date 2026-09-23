Γάζα: Το νέο σχέδιο 2,45 δισ. δολαρίων του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ – Από την «Ριβιέρα» στην «παλαιστινιακή ιδιοκτησία» με πολλά ερωτήματα

Takeaways by to pontiki AI Το Συμβούλιο Ειρήνης ανέπτυξε ένα εξαμηνιαίο σχέδιο ανάκαμψης της Γάζας ύψους 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει 66 έργα υποδομής, ασφάλειας και οικονομικής αποκατάστασης.

Η πρόταση βασίζεται στην παλαιστινιακή καθοδήγηση και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, αν και η πλήρης χρηματοδότηση των δράσεων δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί.

Το σχέδιο απαιτεί για την υλοποίησή του τη συνεργασία του Ισραήλ και της Χαμάς, ενώ η συνολική ανοικοδόμηση της περιοχής εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 71,4 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς ευελπιστούν ότι οι πολιτικές συνθήκες θα επιτρέψουν την έναρξη των εργασιών μετά τις ισραηλινές εκλογές του Οκτωβρίου.

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Ένα εξάμηνο σχέδιο ανάκαμψης της Γάζας, ύψους 2,45 δισ. δολαρίων και με 66 επιμέρους έργα, παρουσιάζει σήμερα, Τετάρτη, το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο ακόμη να έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα και με πολλά ερωτήματα να παραμένουν ανοιχτά.

Η πρόταση καλύπτει από τη στέγαση των εκτοπισμένων και την απομάκρυνση ερειπίων έως την αποκατάσταση νοσοκομείων, την επανεκκίνηση της οικονομίας και τη δημιουργία νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

Από τη «Ριβιέρα» στην «παλαιστινιακή ιδιοκτησία»

Η σημερινή πρόταση δεν… θυμίζει ιδιαίτερα εκείνη που είχε περιγράψει δημόσια ο Τραμπ τον Φεβρουάριο του 2025. Τότε είχε προτείνει οι ΗΠΑ να αναλάβουν την «ιδιοκτησία» της Γάζας στο πλαίσιο της ανοικοδόμησής της και είχε μιλήσει για μετατροπή της περιοχής στη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», σε συνδυασμό με απομάκρυνση Παλαιστινίων από τον θύλακα.

Το σχέδιο που αποκαλύπτει τώρα το Axios αναφέρει, αντίθετα, ότι η ανάκαμψη πρέπει να γίνει υπό παλαιστινιακή καθοδήγηση και να στηρίζεται στην «παλαιστινιακή ιδιοκτησία».

Τα 66 έργα για τους πρώτους έξι μήνες

Η πρόταση είναι αποτέλεσμα ενός έτους εργασίας δεκάδων ανθρώπων τόσο από το Συμβούλιο Ειρήνης, στο οποίο συμμετέχουν 28 χώρες, όσο και από την παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με αντίγραφο του σχεδίου που εξασφάλισε το Axios, προβλέπονται δαπάνες για προσωρινή στέγαση, απομάκρυνση ερειπίων, επισκευές νοσοκομείων, οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας.

«Το σχέδιο δείχνει πώς μπορεί να στηθεί μια κυβέρνηση από το μηδέν, μια οικονομία μέσα από τα συντρίμμια και μια περιοχή μέσα από την καταστροφή», δήλωσε αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης.

Τα 66 έργα κατανέμονται σε έξι τομείς: ανάπτυξη υποδομών, ανθρώπινη ανάπτυξη, οικονομική επιτάχυνση, ψηφιακό μετασχηματισμό, νομικές υποθέσεις, καθώς και ειρήνη και ασφάλεια.

Ζημιές 35,2 δισ. δολαρίων – Στα 71,4 δισ. η συνολική ανοικοδόμηση

Το σχέδιο αποτιμά τις υλικές ζημιές στη Γάζα σε 35,2 δισ. δολάρια και υπολογίζει ότι η πλήρης ανάκαμψη και ανοικοδόμηση θα απαιτήσει περίπου 71,4 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Οι υποδομές απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του εξαμηνιαίου προγράμματος, με περίπου 1 δισ. δολάρια. Συγκεκριμένα προβλέπονται:

περίπου 400 εκατ. δολάρια για προσωρινά καταλύματα,

για προσωρινά καταλύματα, 275 εκατ. δολάρια για την απομάκρυνση ερειπίων και μη εκραγέντων πυρομαχικών,

για την απομάκρυνση ερειπίων και μη εκραγέντων πυρομαχικών, 50 εκατ. δολάρια για την αποκατάσταση νοσοκομείων,

για την αποκατάσταση νοσοκομείων, 30 εκατ. δολάρια για επισκευές στο σοβαρά κατεστραμμένο οδικό δίκτυο της Γάζας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη επισκευές στα συνοριακά περάσματα, αποκατάσταση των υποδομών ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, εγκατάσταση 25.000 φορητών συστημάτων ηλιακής ενέργειας, καθώς και μόνιμη επίχωση σηράγγων κάτω από σημεία που απαιτούνται για έργα ανοικοδόμησης υψηλής προτεραιότητας.

Προτεραιότητα η μετακίνηση των εκτοπισμένων από τις σκηνές

Μία από τις πιο άμεσες προτεραιότητες είναι η στέγαση Παλαιστινίων που εξακολουθούν να ζουν σε σκηνές.

Τα περίπου 400 εκατ. δολάρια για προσωρινή στέγαση προορίζονται για μονωμένους προκατασκευασμένους οικίσκους για τους εκτοπισμένους.

Ξεχωριστά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν πιλοτικά μια «Εμιρατινή Γειτονιά» στην περιοχή της Ράφα, η οποία θα μπορεί να στεγάσει 50.000 ανθρώπους που σήμερα ζουν σε σκηνές και θα διαθέτει αυτόνομες υποδομές κοινής ωφέλειας.

Περίπου 300 εκατ. δολάρια προβλέπονται επίσης για προγράμματα υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας.

885 εκατ. δολάρια για την ασφάλεια

Ένας ακόμη μεγάλος πυλώνας της πρότασης αφορά την ασφάλεια, με έργα συνολικού ύψους περίπου 885 εκατ. δολαρίων.

Το σχέδιο διαθέτει περίπου 275 εκατ. δολάρια για τη δημιουργία μόνιμης, ενισχυμένης εγκατάστασης στη Ράφα, ικανής να υποστηρίζει 5.000 στελέχη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF).

Άλλα 140 εκατ. δολάρια προβλέπονται για τη στρατολόγηση, την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό και την ανάπτυξη πολυεθνικού σώματος ασφαλείας.

Για την κινητοποίηση της παλαιστινιακής αστυνομίας προβλέπονται επιπλέον 120 εκατ. δολάρια. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι από τη Γάζα έχουν ήδη επιλεγεί και περάσει από ελέγχους ώστε να υπηρετήσουν στη νέα αστυνομική δύναμη, ωστόσο το Ισραήλ έχει εμποδίσει την έξοδό τους από τη Γάζα προκειμένου να εκπαιδευτούν στην Αίγυπτο.

Άλλα 20 εκατ. δολάρια προορίζονται για πρόγραμμα επαναγοράς όπλων, το οποίο θα προσφέρει κίνητρα για την παράδοση όπλων και πυρομαχικών από τη Χαμάς και μέλη άλλων ένοπλων οργανώσεων, ώστε στη συνέχεια να καταστραφούν με ασφαλή τρόπο.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση θα αναλάβει τελικά και τη διαχείριση των συνοριακών περασμάτων της Γάζας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, τόσο για τη διακίνηση εμπορευμάτων όσο και για τη διέλευση επιβατών.

Ψηφιακή ταυτότητα, 4G και μικρές επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών. Προβλέπει επίσης τη δημιουργία των υποδομών μιας λειτουργικής παλαιστινιακής διοίκησης και την επανεκκίνηση του ιδιωτικού τομέα της Γάζας.

Στα έργα περιλαμβάνονται σύστημα ψηφιακής ταυτότητας, ψηφιακές πληρωμές, σύνδεση μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς (4G), ηλεκτρονικά συστήματα υγείας και εκπαίδευσης, επιχορηγήσεις για την επανεκκίνηση μικρών επιχειρήσεων και νέο επενδυτικό ταμείο για τη Γάζα.

Το Συμβούλιο Ειρήνης και η παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση αναφέρουν ότι η διαδικασία ανάκαμψης πρέπει να καθοδηγείται από τους Παλαιστινίους και να στηρίζεται στην «παλαιστινιακή ιδιοκτησία».

Για να προχωρήσει απαιτείται συνεργασία Ισραήλ και Χαμάς

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του σχεδίου είναι η συνεργασία τόσο του Ισραήλ όσο και της Χαμάς.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει συμφωνήσει επί της αρχής σε πτυχές του σχεδίου που είχαν συζητηθεί προηγουμένως, αλλά αρνήθηκε να αρχίσει την εφαρμογή του, σύμφωνα με το Axios, κυρίως για λόγους εσωτερικής πολιτικής ενόψει των εκλογών.

Η Χαμάς έχει επίσης συμφωνήσει επί της αρχής στον αφοπλισμό, όμως η συμφωνία αυτή δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί στην πράξη. Το Axios αναφέρει ότι ένας από τους λόγους είναι πως το Ισραήλ δεν εφαρμόζει εκεχειρία διάρκειας 14 ημερών πριν αρχίσει η διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης.

Το Συμβούλιο Ειρήνης ελπίζει ότι η διαδικασία ανάκαμψης θα μπορέσει να ξεκινήσει μετά τις ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου και τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Το Axios επισημαίνει παράλληλα ως κίνδυνο το ενδεχόμενο ένα αποτέλεσμα χωρίς σαφή νικητή να οδηγήσει σε υπηρεσιακή κυβέρνηση και πολιτικό αδιέξοδο, κάτι που θα μπορούσε να δυσκολέψει περαιτέρω την εφαρμογή της πρότασης.

Δεν έχει εξασφαλιστεί ολόκληρη η χρηματοδότηση

Παρότι το ύψος του εξαμηνιαίου σχεδίου φτάνει τα 2,45 δισ. δολάρια, το Συμβούλιο Ειρήνης και η παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση δεν έχουν συγκεντρώσει ακόμη ολόκληρο το ποσό.

Αξιωματούχοι του Συμβουλίου υποστηρίζουν, πάντως, ότι δεν χρειάζεται να είναι διαθέσιμο το σύνολο των χρημάτων από τη στιγμή που η νέα παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση θα εισέλθει στη Γάζα.

Εκφράζουν παράλληλα την πεποίθηση ότι, εφόσον ξεπεραστούν τα πολιτικά εμπόδια, οι χώρες-δωρητές θα προχωρήσουν στη χρηματοδότηση των επιμέρους έργων.

Εκπρόσωποι 35 χωρών στην παρουσίαση

Στην ενημέρωση του Συμβουλίου Ειρήνης το πρωί της Τετάρτης αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι 35 χωρών, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρκετών κρατών-μελών της Ε.Ε. που δεν συμμετέχουν στο ίδιο το Συμβούλιο.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο ανώτερος σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος είχε κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης για τη Γάζα, καθώς και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.

Τους συμμετέχοντες θα ενημερώσουν επίσης ο Ύπατος Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης Νικολάι Μλαντένοφ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο επικεφαλής της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής κυβέρνησης Άλι Σάαθ, ο διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στρατηγός Τζάσπερ Τζέφερς και οι σύμβουλοι του Συμβουλίου Ειρήνης Γιακίρ Γκαμπάι, Λίραν Τάνκμαν, Άριε Λάιτστοουν και Τζος Γκρούνμπαουμ.

Τα ερωτήματα των think tanks

Το ύψος των κονδυλίων και ο κατάλογος των έργων δεν απαντούν, πάντως, σε ένα βασικό ερώτημα: κατά πόσο το σχέδιο μπορεί πράγματι να εφαρμοστεί όσο παραμένουν άλυτα τα πολιτικά και τα ζητήματα ασφαλείας στη Γάζα.

Μόλις μία ημέρα πριν από την παρουσίαση του νέου προγράμματος, ανάλυση του Chatham House σημείωνε ότι η επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ έχει βρεθεί σε αδιέξοδο, με το Ισραήλ και τη Χαμάς να διαφωνούν για τη σειρά των κινήσεων. Η Χαμάς συνδέει την παράδοση των βαρέων όπλων της με τον τερματισμό των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, ενώ το Ισραήλ συνδέει την αποχώρησή του με προηγούμενο αφοπλισμό της Χαμάς. Το ίδιο αδιέξοδο επηρεάζει την ανάπτυξη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, την εγκατάσταση της τεχνοκρατικής διοίκησης και, τελικά, την έναρξη της ανοικοδόμησης.

Ερωτήματα υπάρχουν και γύρω από το τι θα σημαίνει στην πράξη η «παλαιστινιακή ιδιοκτησία» που επικαλείται το νέο σχέδιο. Το Brookings έχει επισημάνει ότι η τεχνοκρατική επιτροπή που προορίζεται να αναλάβει τη διοίκηση της Γάζας αποτελείται από μη εκλεγμένους Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, χωρίς ευρεία λαϊκή νομιμοποίηση, και λογοδοτεί στο Συμβούλιο Ειρήνης. Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, ουσιαστική παλαιστινιακή συμμετοχή στην ανοικοδόμηση θα απαιτούσε μηχανισμούς μέσω των οποίων οι ίδιοι οι κάτοικοι της Γάζας θα έχουν λόγο στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον τους.

Παράλληλα, το Carnegie Endowment έχει θέσει ζητήματα σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη δομή διακυβέρνησης του Συμβουλίου Ειρήνης και των χρηματοδοτικών μηχανισμών που συνδέονται με την ανοικοδόμηση.

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