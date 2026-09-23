Σοκ στη Γαλλία: Νεκροί 85χρονος και 82χρονη από τα πυρά 90χρονου γείτονα – Τους εκτέλεσε με καραμπίνα «γιατί του πέταξαν πέτρα»

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Ένας ενενηντάχρονος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για φόνους, αφού πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο τους δύο ογδοντάχρονους γείτονές του, στη Λαγκόρ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, χθες, Τρίτη, το βράδυ, έγινε σήμερα γνωστό από συγκλίνουσες πηγές.

Η εισαγγελία του Πω επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι ο ενενηντάχρονος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για τον «φόνο δύο ανθρώπων», χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα θύματα.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, πρόκειται για έναν 85χρονο και την 82χρονη σύζυγό του, με τους οποίους ο ενενηντάχρονος είχε για χρόνια προστριβές για θέματα γειτονίας.

🚨🇫🇷 Un homme de 90 ans a abattu au fusil de chasse ses voisins, un couple âgé de 85 et 82 ans, mardi soir à Lagor (Pyrénées-Atlantiques).



Un conflit de voisinage les opposait depuis plusieurs années. Selon les premiers éléments, le nonagénaire aurait pris son fusil après avoir… — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) September 23, 2026

Ο ενενηντάχρονος άνοιξε πυρ χθες γύρω στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδος) εναντίον των δύο ογδοντάχρονων, οι οποίοι πέθαναν επιτόπου, διευκρίνισε στο AFP η πηγή αυτή, σύμφωνα με την οποία αυτός άρπαξε το όπλο του αφού ο γείτονάς του του πέταξε μια πέτρα.

Ο ενενηντάχρονος συνελήφθη αμέσως από τους χωροφύλακες που ειδοποιήθηκαν από άλλους γείτονες, οι οποίοι άκουσαν τους πυροβολισμούς, χωρίς να προβάλει αντίσταση.

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