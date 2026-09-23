search
ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 15:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2026 13:32

Φουντώνει η εκστρατεία για την απομάκρυνση της Pink από τη UNICEF – Ο Μπαρδέμ στηρίζει το αίτημα

23.09.2026 13:32
pink-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Από την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του Ed Sheeran, η αντιπαράθεση περνά τώρα στην Pink, με την τραγουδίστρια να δέχεται πιέσεις να αποχωρήσει από τον ρόλο της ως πρέσβειρας της UNICEF, επειδή αναδημοσίευσε ανάρτηση που επέκρινε τη δημόσια στήριξη του ράπερ στην Παλαιστίνη.

Η εκστρατεία συγκέντρωσης υπογραφών έχει ξεπεράσει τις 182.000 επαληθευμένες υπογραφές, με τον Χαβιέ Μπαρδέμ να την προωθεί, μάλιστα, στους followers του. Συγκεκριμένα, ο Ισπανός ηθοποιός κοινοποίησε στις 21 Σεπτεμβρίου αναρτήσεις που καλούσαν τον κόσμο να υπογράψει το αίτημα, ενθαρρύνοντας στην ουσία τους ακολούθους του να υπογράψουν στο Change.org.

Αν και δεν έκανε -σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί- ξεχωριστή δήλωση εναντίον της Pink, σε κάθε περίπτωση, η κίνησή του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς είχε ήδη ταχθεί δημόσια στο πλευρό του Macklemore, καλώντας σε μποϊκοτάζ του Ed Sheeran μετά την απομάκρυνση του ράπερ.

Από το «Free Palestine» στην αντιπαράθεση με την Pink

Η υπόθεση άρχισε όταν ο Macklemore, ανοίγοντας συναυλία του Sheeran στο Νιου Τζέρσεϊ, ερμήνευσε το «Hind’s Hall» με εικόνες από τη Γάζα στις οθόνες, δηλώνοντας από τη σκηνή «Free Palestine».

Εξήγησε, μάλιστα, ότι η κριτική του στην πολιτική του Ισραήλ δεν στρέφεται εναντίον των Εβραίων, ωστόσο, ο Αμερικανός ράπερ αποκλείστηκε από τις υπόλοιπες εμφανίσεις της περιοδείας, με τον Sheeran να δηλώνει ότι η απόφαση ελήφθη από τους διοργανωτές και τους χώρους των συναυλιών.

Η Pink αναδημοσίευσε, μάλιστα, ανάρτηση της StopAntisemitism που κατηγορούσε τον Macklemore για τον τρόπο με τον οποίο έφερε το παλαιστινιακό ζήτημα σε μια συναυλία του Sheeran, με την κοινοποίησή της να προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις, ιδίως επειδή η ίδια είναι πρέσβειρα της UNICEF USA από το 2015.

Τι απαντά η τραγουδίστρια

Σε μεταγενέστερη τοποθέτησή της, η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι η αναδημοσίευση δεν σήμαινε πως προσυπέγραφε κάθε λέξη της αρχικής ανάρτησης, ενώ εκφράζοντας την ανησυχία της ως Εβραία, αναφέρθηκε σε παλαιότερη εμφάνιση του Macklemore με κοστούμι που είχε επικριθεί ως αντισημιτικό. Δήλωσε δε, ότι οι Παλαιστίνιοι αξίζουν ένα μέλλον που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους.

Τι ζητούν οι υπογράφοντες – Τι έχει κάνει η UNICEF

Οι διοργανωτές της εκστρατείας θεωρούν ότι η στάση της Pink δεν συνάδει με την αποστολή μιας πρέσβειρας της UNICEF, υποστηρίζοντας ότι όποιος εκπροσωπεί έναν οργανισμό για τα δικαιώματα των παιδιών οφείλει να υπερασπίζεται εξίσου τα παιδιά της Παλαιστίνης και ζητούν από τη UNICEF να την απομακρύνει.

Η συγκέντρωση υπογραφών είχε περίπου 60.000 υπογραφές στις 17 Σεπτεμβρίου, γεγονός που δείχνει πόσο γρήγορα κλιμακώθηκε η κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί απόφαση της UNICEF για την Pink, με τη UNICEF USA να εξακολουθεί να την περιλαμβάνει στον ιστότοπό της ως πρέσβειρα. Η δημόσια στήριξη του αιτήματος από τον Μπαρδέμ, ωστόσο, αλλά και η ραγδαία αύξηση των υπογραφών αποτελούν νέα εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ παράλληλα, διατηρούν την πίεση προς τον οργανισμό. 

Διαβάστε επίσης:

Macklemore: Η φίμωση, οι δισεκατομμυριούχοι και η συνενοχή της σιωπής

Macklemore: Ο νέος «μακαρθισμός» κατά του «Free Palestine» – Τα ισραηλινά λόμπι και η εξέγερση των καλλιτεχνών

Σπουδαίος Macklemore: Μετά το «μπλόκο» από την περιοδεία του Ed Sheeran, δωρίζει 1 εκατ. δολάρια για τη Γάζα – «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xi_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 10 «καυτά σημεία» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

adv_new
ADVERTORIAL

Θέατρο για παιδιά: «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη σε δραματουργική επεξεργασία Γιώργου Τσαγκαράκη | Από 18/10 στο Θέατρο Arroyo

tajani
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελόνι δεν πήγε στον ΟΗΕ, έστειλε τον Ταγιάνι κι αυτός κράτησε αποστάσεις από τον Τραμπ

vitioforo_kifisos_2309_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Το βυτιοφόρο άδειασε επικίνδυνα απόβλητα τουλάχιστον τέσσερις φορές σε 20 μέρες – Τι λένε οι καθηγητές (photos/videos)

PERIPOLIKO_NEW_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη καταζητούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απαγωγή και ληστεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και επισήμως ο Άκης Πετρετζίκης θα μαγειρεύει και θα ταξιδεύει στον σταθμό τη νέα σεζόν

kyranakis- maniatis – mpakogianni- tsimaris – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Ντόρα κάνει συστάσεις, ο Κυρανάκης αιφνιδιάζει, η Λατινοπούλου και οι δικαστικές περιπέτειες, το ΠΑΣΟΚ και η Υγεία, ο Μανιάτης και το ATCS

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Στα ATM αύριο οι πρώτοι δικαιούχοι - Ποιοι θα πληρωθούν μετά το Σαββατοκύριακο (video)

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερο Ισραήλ έγινε η Κύπρος; Τα ακίνητα που πέρασαν στα χέρια ισραηλινών και οι καθυστερημένες ανησυχίες για την «ξένη επιρροή»

petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 15:09
xi_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 10 «καυτά σημεία» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

adv_new
ADVERTORIAL

Θέατρο για παιδιά: «Τα παιδιά του κόσμου τραγουδούν την Ειρήνη» του Φώντα Λάδη σε δραματουργική επεξεργασία Γιώργου Τσαγκαράκη | Από 18/10 στο Θέατρο Arroyo

tajani
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελόνι δεν πήγε στον ΟΗΕ, έστειλε τον Ταγιάνι κι αυτός κράτησε αποστάσεις από τον Τραμπ

1 / 3