Η Ceer της Σαουδικής Αραβίας αποκαλύπτει τα πρώτα ηλεκτρικά της οχήματα, σε μια προσπάθεια να κατασκευάσει μια περιφερειακή αυτοκινητοβιομηχανία (photos)

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Η ευρύτερη αγορά αυτοκινήτων αντιμετωπίζει σημαντικές αναταραχές. Προηγούμενες προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας για την έναρξη μιας εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας απέτυχαν. Το τοπικό δίκτυο εφοδιασμού της Σαουδικής Αραβίας έχει αναπτυχθεί.

Η σαουδαραβική νεοσύστατη εταιρεία Ceer δημοσιοποίησε τα δύο πρώτα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα οχημάτων της και δήλωσε ότι θα λανσάρει πέντε ακόμη μοντέλα έως το 2030, στο πλαίσιο του στόχου της Σαουδικής Αραβίας να δημιουργήσει μια βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία για να περιορίσει την εξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο, αναφέρει το Reuters

Με την ονομασία Exobot, το φουτουριστικό premium ηλεκτρικό sedan και SUV θα ξεκινήσει τις πωλήσεις του στη Σαουδική Αραβία στις αρχές του 2027.

Με σχέδια που θυμίζουν αυτοκίνητα από το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Tron», και τα δύο οχήματα έχουν πόρτες που μοιάζουν με «φτερά γλάρου» που ανοίγουν προς τα πάνω.

Η Ceer έχει επίσης αφαιρέσει τους πυλώνες που βρίσκονται συνήθως ανάμεσα στα μπροστινά και τα πίσω καθίσματα ενός αυτοκινήτου και βασίζεται αντ’ αυτού σε υλικά υψηλής αντοχής για την παροχή δομικής στήριξης, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ceer, James DeLuca.

«Θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι ο κόσμος θα μπορούσε να δει τι είναι ικανή να κάνει η Σαουδική Αραβία», είπε.

Οι προσπάθειες της Ceer να εντυπωσιάσει την αγορά συμπίπτουν με τη μεγαλύτερη περίοδο αναταραχής στην καθιερωμένη αυτοκινητοβιομηχανία τον τελευταίο αιώνα, καθώς οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες παίρνουν μερίδιο από τους παραδοσιακούς αντιπάλους και ηγούνται παγκοσμίως στην ανάπτυξη φανταχτερών νέων ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Ceer, μια κοινοπραξία μεταξύ του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας Public Investment Fund και του ταϊβανέζικου κατασκευαστή ηλεκτρονικών ειδών Foxconn, έχει το πλεονέκτημα της υποστήριξης από τον πετρελαϊκό πλούτο του βασιλείου.

Ωστόσο, πρέπει ακόμη να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχουν ματαιώσει προηγούμενες προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να διαφοροποιηθεί στην τοπική παραγωγή αυτοκινήτων, καθώς και τα προβλήματα εφοδιαστικής και πληθωρισμού που συνδέονται με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Οι προηγούμενες προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας περιλαμβάνουν προτάσεις για ένα εργοστάσιο της Jaguar Land Rover με έδρα τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν πριν από μια δεκαετία.

Η Toyota αρνήθηκε μια συμφωνία το 2019, επικαλούμενη το υψηλό κόστος εργασίας και την έλλειψη τοπικών προμηθευτών.

Αυτή τη φορά, η Ceer ακολούθησε μια ευρύτερη προσέγγιση, βασιζόμενη σε παγκόσμιους εταίρους, αλλά και σε ένα αναπτυσσόμενο τοπικό δίκτυο για την παροχή ανταλλακτικών.

Η Foxconn έχει παράσχει την ηλεκτρική αρχιτεκτονική για τα Exobots, ενώ η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία BMW παρέχει την μηχανική.

Κορυφαίοι προμηθευτές αυτοκινήτων, όπως η αμερικανική εταιρεία Lear, η κορεάτικη Shin Young, η γερμανική Benteler και η κινεζική Fangxin έχουν δημιουργήσει εργοστάσια στη Σαουδική Αραβία, ενθαρρύνοντας τα κίνητρα της σαουδαραβικής κυβέρνησης.

Η Ceer υιοθετεί επίσης μια ευρεία προσέγγιση. Αρχικά, η εταιρεία ιδρύθηκε ως αμιγώς κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων (EV), αλλά η πλήρης γκάμα της θα περιλαμβάνει plug-in υβριδικά μοντέλα και μοντέλα με κινητήρα καύσης, για να ανταποκριθεί στη μεταβαλλόμενη ζήτηση της αγοράς, δήλωσε ο James DeLuca.

Μετά την κυκλοφορία του πρώτου ηλεκτρικού οχήματος, η Ceer θα λανσάρει πέντε mainstream μοντέλα μεταξύ 2028 και 2030.

Ο James DeLuca δήλωσε ότι τα επερχόμενα mainstream μοντέλα της Ceer θα σχεδιαστούν ώστε να πληρούν όλες τις παγκόσμιες κανονιστικές απαιτήσεις, ώστε να είναι έτοιμα προς πώληση οπουδήποτε.

Η εταιρεία στοχεύει να επεκταθεί προσεκτικά έως το 2034, στις γύρω αγορές το 2028 και στη συνέχεια σε όλη τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

«Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι θα κινηθούμε πολύ μεθοδικά», είπε ο James DeLuca. «Μόνο ένα λάθος χρειάζεται και μπορείς να καταστρέψεις μια νεοσύστατη επιχείρηση».

Αρκετές νεοσύστατες επιχειρήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, όπως οι Fisker, Arrival και Lordstown, έχουν αποτύχει τα τελευταία χρόνια.

Ο Βιετναμέζος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων VinFast, όπου ο James DeLuca διετέλεσε προηγουμένως διευθύνων σύμβουλος, αναδιαρθρώνεται αφού ξόδεψε δισεκατομμύρια δολάρια για επέκταση.

O James DeLuca έχει πάνω από τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων ηγετικών θέσεων τόσο στην General Motors όσο και στην VinFast. Ο James DeLuca επιβλέπει την ανάπτυξη, την κατασκευή και τις πωλήσεις του χαρτοφυλακίου καταναλωτικών οχημάτων της Ceer, με στόχο την παραγωγή εμβληματικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, γεμάτων με προηγμένες τεχνολογίες και χαρακτηριστικά.

Ο James DeLuca ηγήθηκε της αυτοκινητοβιομηχανίας VinFast με έδρα το Βιετνάμ ως ο πρώτος διευθύνων σύμβουλος, δημιουργώντας την πρώτη μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων στη Νοτιοανατολική Ασία. Πριν από την VinFast, ο James DeLuca ηγήθηκε της παραγωγικής λειτουργίας της General Motors σε όλο τον κόσμο, επιβλέποντας τις διαδικασίες παραγωγής της εταιρείας, ενώ παράλληλα διαχειριζόταν πάνω από 200.000 υπαλλήλους σε 171 εργοστάσια σε 31 χώρες.

«Η Σαουδική Αραβία αναγνωρίζει τη σημασία του αυτοκινητοβιομηχανικού τομέα όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανυπομονώ να μετατρέψω την Ceer σε μια μάρκα αυτοκινήτων που θαυμάζεται τόσο από τους Σαουδάραβες καταναλωτές όσο και από την ευρύτερη βιομηχανία», δήλωσε ο James DeLuca. «Η Ceer θα βοηθήσει στην ανάκαμψη του αυτοκινητοβιομηχανικού τομέα της Σαουδικής Αραβίας και θα δημιουργήσει συνέργειες κλίμακας από τις οποίες θα επωφεληθεί η αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς περισσότερη αυτοκινητοβιομηχανία μετακινείται στη Μέση Ανατολή για να καταστήσει τα ηλεκτρικά οχήματα mainstream στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή».

Η Ceer είναι μια κοινοπραξία μεταξύ του Δημόσιου Ταμείου Επενδύσεων (PIF) και της Foxconn. Η Ceer θα κατασκευάζει οχήματα στη Σαουδική Αραβία.

Κάθε όχημα θα σχεδιάζεται και θα κατασκευάζεται στη Σαουδική Αραβία και θα δοκιμάζεται σύμφωνα με τα υψηλότερα παγκόσμια πρότυπα ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας αυτοκινήτων.

Η Σαουδική Αραβία έχει θέσει ορισμένους στόχους για τον δικό της αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα, με έμφαση στη δημιουργία μιας βιώσιμης βιομηχανικής βάσης που θα συμβάλει στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας, θα προωθήσει τη μεταφορά γνώσης στο Βασίλειο και θα τονώσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

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