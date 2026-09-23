Κηφισός: Το βυτιοφόρο άδειασε επικίνδυνα απόβλητα τουλάχιστον τέσσερις φορές σε 20 μέρες – Τι λένε οι καθηγητές (photos/videos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τουλάχιστον τέσσερις φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών διαπιστώθηκε ότι απορρίπτονταν υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Αιγάλεω, έπειτα από πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 41χρονος αλλοδαπός οδηγός του βυτιοφόρου και ένας 63χρονος, προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου, ενώ σε βάρος ακόμη δύο ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 22ας Σεπτεμβρίου, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε 41χρονος οδηγός βυτιοφόρου τη στιγμή που, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, απέρριπτε τα απόβλητα στο φρεάτιο.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ, διαπίστωσε με τη χρήση ειδικής κάμερας και χρωματισμένου υγρού, ότι ο αγωγός του πρατηρίου υγρών καυσίμων καταλήγει στο δίκτυο όμβριων υδάτων και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό, με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Αστυνομική επιχείρηση της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων οδήγησε στον εντοπισμό 41χρονου οδηγού βυτιοφόρου που απέρριπτε υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Αιγάλεω.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 22-9-2026, -2- άτομα, 41χρονος αλλοδαπός οδηγός και 63χρονος ημεδαπός, προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας/ΔΔΕΕΑ/ΓΑΔΑ σε βάρος ακόμα -2- ατόμων.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 22-9-2026, αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 41χρονο οδηγό του βυτιοφόρου τη στιγμή που απέρριπτε υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Αιγάλεω.

Τα εν λόγω απόβλητα κατέληγαν μέσω σωληνώσεων στο δίκτυο όμβριων υδάτων της ΕΥΔΑΠ και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.

Ο εντοπισμός του εν λόγω βυτιοφόρου προέκυψε μετά από πολυήμερη ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ, οι οποίοι είχαν θέσει σε διακριτική παρακολούθηση το πρατήριο υγρών καυσίμων, διαπιστώνοντας τουλάχιστον -4- απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε -20- ημέρες.

Κατόπιν των ανωτέρω, κλήθηκε και προσήλθε στο πρατήριο υγρών καυσίμων περιβαλλοντολόγος του Τμήματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και σύμφωνα με την εκτίμησή του, βάσει των τιμών των παραμέτρων του αναλυθέντος δείγματος, σε συνδυασμό με τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου, ήτοι την έντονη οσμή, το σκούρο καφέ χρώμα και την υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων, πρόκειται για υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και υποβάθμιση των επιφανειακών υδάτων και ενείχε άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Παράλληλα, στο πρατήριο προσήλθε κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ, το οποίο με τη χρήση ειδικής κάμερας και χρωματισμένου υγρού διαπίστωσε ότι ο εν λόγω αγωγός του πρατηρίου υγρών καυσίμων καταλήγει στο δίκτυο όμβριων υδάτων και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.

Επιπρόσθετα, σε βάρος του ιδιοκτήτη του ανωτέρω βυτιοφόρου, καθώς και σε βάρος του οδηγού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους -2.840- ευρώ και -1.348- ευρώ, αντίστοιχα, για παραβάσεις που αφορούν τη μη τήρηση στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης, ενώ το εν λόγω βυτιοφόρο κατασχέθηκε.

Αντίστοιχοι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία».

«Υπάρχει ζήτημα δημόσιας υγείας»

Ο καθηγητής περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μίλησε στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 και επεσήμανε πως «ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρυμένος από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων όπως μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρο, νικέλιο κ.α,. Η ρύπανση αυτή οφείλεται κυρίως σε αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες με διαπιστωμένο κίνδυνο για τα υπόγεια νερά και τη δημόσια υγεία. Με την τελευταία επιβεβαιωμένη ρίψη μπήκε όξινο ανεξέλεγκτο φορτίο το οποίο -πέρα από το δικό του φορτίο – μπορεί να έχει κινητοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα μέταλλα και να εντείνει την επιβάρυνση».

Ο καθηγητής τόνισε επίσης πως τα απόβλητα που υπάρχουν στον Κηφισό, μεταφέρονται στον Σαρωνικό και αυτό επιβαρύνει την δημόσια υγεία.

«Ο Κηφισός χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης, που αφορά τόσο τη διαχείριση των προβλημάτων που έχουν ήδη καταγραφεί όσο και τη διαχείριση των υδάτων, ιδιαίτερα κατά την φθινοπωρινή περίοδο και τον κίνδυνο πιθανών υπερχειλήσεων. Άρα πρόκειται για ένα ευρύτερο πρόβλημα που χρόνο με το χρόνο γίνεται χειρότερο γιατί επιτείνεται η φόρτισή του με φερτά υλικά και άλλα στοιχεία που δημιουργούν πρόβλημα στην φυσιολογική ροή του νερού».

Ακόμη, τόνισε πως υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση στο ύψος της Φιλαδέλφειας και της Κηφισιάς, όπως και στο ύψος του Ρουφ.

Τέλος, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που χρειάζεται ο Κηφισός, ανέφερε τα εξής: «Πρέπει να γίνει άμεσος έλεγχος όλων των φρεατίων ομβρίων στην ζώνη γύρω από τον Κηφισό με φορητούς αναλυτές του ph και της αγωγιμότητας. Θα πρέπει να γίνει διασταύρωση των δηλώσεων αποβλήτων όλων των βιομηχανιών με τους αντίστοιχους όγκους παραγωγής αποβλήτων για να ελέγξουμε ότι όντως δεν υπάρχουν φαινόμενα όπως το συγκεκριμένο και επίσης θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση σφραγισμένων φρεατίων με έξυπνους αισθητήρες σε σημεία υψηλού κινδύνου ώστε να τα ελέγχουμε καλύτερα. Τέλος πρέπει να υπάρξει αυστηροποίηση των κυρώσεων ώστε το πρόστιμο που θα μπει στον παραβάτη να υπερβαίνει το κόστος της νόμιμης διαχείρισης γιατί η παράνομη απόρριψη είναι φθηνότερη άρα τον συμφέρει να κάνει παράνομη απόρριψη παρά να πληρώσει το πρόστιμο».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ, Γιάννης Κατσογιάννης, υπογράμμισε -μιλώντας στο Action 24- πως ο Κηφισός χρειάζεται «πολύ μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης», η οποία θα πρέπει να αφορά τόσο τις γνωστές εστίες ρύπανσης όσο και τη συνολικότερη διαχείριση των υδάτων.

Διαβάστε επίσης:

Αίγιο: Συνελήφθη καταζητούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απαγωγή και ληστεία

Φωτορεπόρτερ δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για εξευτελιστική μεταχείριση της στη ΓΑΔΑ το 2013

Νεκρός στο γραφείο του στο 424 Στρατιωτικό νοσοκομείο εντοπίστηκε διευθυντής της νευρολογικής κλινικής