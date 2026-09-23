Αίγιο: Συνελήφθη καταζητούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απαγωγή και ληστεία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένας Έλληνας συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στο Αίγιο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, αρπαγή και ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς είχε ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας, που είχε διαπραχθεί στις 14 Απριλίου 2026, στο Αίγιο.

Το χρονικό

Το μεσημέρι της 14ης Απριλίου στο Αίγιο, έξω από καφετέρια έξι άνδρες (μεταξύ των οποίων ο κατηγορούμενος και ακόμα δυο άνδρες που είχαν συλληφθεί στις 14-04-2026 και στις 03-06-2026) επιτέθηκαν σε άνδρα, τον οποίο χτύπησαν με γροθιές και λακτίσματα, ενώ στη συνέχεια τέσσερις από τους κατηγορούμενους τον επιβίβασαν με τη βία σε αυτοκίνητο και τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία στην περιοχή της Φτέρης.

Οι δράστες συνέχισαν να τον χτυπούν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στο κεφάλι και στο σώμα και του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, εγκαταλείποντάς τον στη συνέχεια έξω από το Νοσοκομείο Αιγίου.

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Διαβάστε επίσης:

Νεκρός στο γραφείο του στο 424 Στρατιωτικό νοσοκομείο εντοπίστηκε διευθυντής της νευρολογικής κλινικής

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Ο σπαρακτικός όρκος του αδελφού της Πηνελόπης στην κηδεία της – Θρήνος στο τελευταίο «αντίο»

Ρόδος: Την Πέμπτη στις 15.00 η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος