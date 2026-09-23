Βουλή: «Όχι» στις άρσεις ασυλίας Αυγενάκη – Λαζαρίδη, «ναι» για Κωνσταντοπούλου – Πυρά της αντιπολίτευσης σε ΝΔ για «τείχος προστασίας» στους δύο «γαλάζιους»

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Απέρριψε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής τα εισαγγελικά αιτήματα άρσης ασυλίας για τους Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ την ίδια ώρα «ναι» ψήφισε στις δύο υποθέσεις που αφορούν την Ζωή Κωνσταντοπούλου για τις οποίες, μετά το αποτέλεσμα, αίρεται η ασυλία της.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις δύο δικογραφίες που αφορούν στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη μήνυση αστυνομικού από τη Λάρισα στο πλαίσιο της δίκης των Τεμπών και τη μήνυση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και εισαγγελέων Χριστόφορου Σεβαστίδη:

-Για την πρώτη υπόθεση ψήφισαν 275 βουλευτές εκ των οποίων οι 191 υπέρ, οι 76 και υπήρξαν και 8 «παρών».

-Για τη δεύτερη υπόθεση, ψήφισαν 275 βουλευτές εκ των οποίων οι 190 υπέρ, οι 46 κατά και υπήρξαν 39 «παρών».

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση Αυγενάκη ψήφισαν 273 βουλευτές, εκ των οποίων οι 122 ψήφισαν υπέρ και οι 151 κατά.

Για το αίτημα άρσης ασυλίας του Μακάριου Λαζαρίδη ψήφισαν πάλι 273 βουλευτές με 121 υπέρ, 151 κατά, ενώ υπήρξε και 1 «παρών».

Διαφοροποιήσεις «γαλάζιων»

Στην ονομαστική ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, καταγράφηκαν και «γαλάζιες» διαφοροποιήσεις.

Το κλίμα είχε «διαγνωστεί» από νωρίς στην ΚΟ της ΝΔ εξ ου και είχε δοθεί γραμμή για «ψήφο κατά συνείδηση» στους γαλάζιους βουλευτές. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία είναι αυτή που εισηγείται στην Ολομέλεια, η ΝΔ είχε ταχθεί κατά της άρσης, μάλιστα και οι δύο παραπεμπόμενοι βουλευτές είχαν ζητήσει να μην αρθεί η ασυλία τους. Ωστόσο ακολούθησαν γκρίνιες στην γαλάζια κυβερνητική ομάδα, για «προστασία» ορισμένων βουλυετών, κάτι που δεν είχε συμβεί με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου υπήρξαν μαζικά άρσεις ασυλίας.

Έτσι, κατά την ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, υπήρξαν αρκετές απουσίες βουλευτών της ΝΔ, αλλά και ένα «παρών» και ένα «υπέρ» εκ παραδρομής.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Πασχαλίδης, βουλευτής Καβάλας της ΝΔ δήλωσε «παρών» στην άρση ασυλίας του Μακάριου Λαζαρίδη του οποίου επίσης εκλογική περιφέρεια είναι η Καβάλα.

Σημειώθηκαν και τρεις αποχές: οι Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιάννης Οικονόμου και Άγγελος Συρίγος δεν ψήφισαν στις άρσεις ασυλίας των «γαλάζιων» συναδέλφων τους Μακάριου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, ενώ συμμετείχαν κανονικά στην ψηφοφορία για τα υπόλοιπα αιτήματα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ταυτόχρονα, οι Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ντόρα Μπακογιάννη και Μάξιμος Σενετάκης, συγακαταλέγονται στους απόντες, καθώς επέλεξαν να μην συμμετάσχουν καθόλου στη ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Ειδική περίπτωση θεωρείται ο Γιάννης Λοβέρδος, καθώς – εκ παραδρομής σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστηρίζει – ψήφισε υπέρ της άρσης της ασυλίας του Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά καταψήφισε το εισαγγελικό αίτημα για τον Μακάριο Λαζαρίδη. Ταυτοχρόνως, ψήφισε να αρθεί η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από τη μήνυση του αστυνομικού, αλλά να μην αρθεί η ασυλία της για τη μήνυση Σεβαστίδη.

Νωρίτερα, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, για «τείχος προστασίας» στους δικούς της βουλευτές Λαζαρίδη και Αυγενάκη απέναντι στα αιτήματα άρσης της ασυλίας τους εγκάλεσε η αντιπολίτευση την Νέα Δημοκρατία κι ενώ για τα δύο αιτήματα άρσης ασυλίας κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου τηρείται διαφορετική στάση.

Η συζήτηση στη Βουλή επικεντρώθηκε λοιπόν στις δύο υποθέσεις, τη μήνυση Κασσελάκη κατά Αυγενάκη για το πόθεν έσχες του και τη μήνυση δικηγόρου και πολιτευτή του «Ελλήνων Συνέλευσις» του Αρτέμη Σώρρα κατά του Μακάριου Λαζαρίδη σε σχέση με την υπόθεση του πτυχίου του. Οι δύο βουλευτές, δεν τοποθετήθηκαν στην Ολομέλεια παρά με υπομνήματα αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Βέλη Ζωής σε ΝΔ αλλά και ΠΑΣΟΚ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη ΝΔ ότι, την ώρα που συναινεί στην άρση της δικής της ασυλίας, «απεργάζεται προστασία των στελεχών της, Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη», κάνοντας λόγο για «παρακρατική λειτουργία», ενώ έστρεψε τα πυρά της και προς το ΠΑΣΟΚ εγκαλώντας το για σύμπραξη με τη ΝΔ.

Στις κατηγορίες της αντέδρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, λέγοντας πως «το ΠΑΣΟΚ έχει μια αξιακή τοποθέτηση από την πρώτη στιγμή» και πως είναι η ίδια η Πλεύση Ελευθερίας που έχει ταχθεί υπέρ της κατάργησης της βουλευτικής ασυλίας. «Είναι κατάπτυστο» διερωτήθηκε «το ότι λέμε από θέση αρχής, πως ό,τι δεν συνέχεται των βουλευτικών καθηκόντων πρέπει να ακολουθεί την οδό της Δικαιοσύνης;» και συνέχισε: «Είναι κατάπτυστο το ότι εμείς οι ίδιοι δεχόμαστε να παραπεμφθούμε στη Δικαιοσύνη ακόμη και από τους εχθρούς της Δημοκρατίας; Εμείς είμαστε οι κατάπτυστοι; Εμείς το ονομάζουμε συνέπεια αυτό».

Σε σχέση με τους γαλάζιους βουλευτές ο Δημήτρης Μάντζος ανέφερε πως «πιστοποιείται με κάθε επισημότητα ότι ΝΔ και συγκάλυψη, ΝΔ και παρασιώπηση πάνε μαζί. Τους καλύπτετε όλους. Όλους και με όλους τους τρόπους».

Ειδικά για την περίπτωση του Λ. Αυγενάκη, ο Δημήτρης Μάντζος άφησε να εννοηθεί ότι χαίρει ασυλίας διαρκώς, και επικαλέστηκε τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου κατηγορήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον αποφασιστικό του ρόλο στην υπόθεση. Και πρόσθεσε πως «τώρα για μια καταγγελία που έχει να κάνει με τη δήλωση “πόθεν έσχες”, επιλέγετε να υψώσετε ξανά τείχος προστασίας». Κατέληξε ότι δεν πρόκειται για πολιτική δίωξη από την οποία θα έπρεπε να προστατευτεί και απλώς η κυβερνητική πλειοψηφία τον προστατεύει όπως στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ανέφερε: ο άνθρωπος που αποσύρθηκε από την πρώτη γραμμή της κοινοβουλευτικής μάχης και από άλλες θέσεις ακριβώς επειδή χρησιμοποίησε έναν τίτλο τον οποίο δεν δικαιούτο σήμερα κρύβεται πίσω από τη βουλευτική ασυλία. Αντί να επιδιώξει την κρίση του δικαστηρίου επιδιώκει την κάλυψη της κοινοβουλευτικής του ομάδας» σημείωσε. «Δυστυχώς» κατέληξε «οι συνάδελφοι της ΝΔ επέλεξαν να καλύψουν τον κ. Λαζαρίδη σε μία υπόθεση η οποία αναδείχθηκε καίριο ζήτημα. Με αυτή την έννοια το πολιτικό σύστημα αλλά κυρίως η ΝΔ, βγαίνει τραυματισμένη από αυτή τη διαδικασία».

Η Μαρία Κομνηνάκα από το ΚΚΕ, η οποία κατηγόρησε τη ΝΔ για «βαθιά υποκρισία», στρέφοντας τα βέλη της ειδικά κατά του Μακάριου Λαζαρίδη. «Το μόνο πτυχίο Λαζαρίδη είναι το πτυχίο της συγκάλυψης στην Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπόμνημα Λαζαρίδη: Σφάλμα της διοίκησης, καμία απάτη – Πρόκειται για πολιτική δίωξη

Υπόμνημα υπέβαλλε στη Βουλή για την υπόθεση του αιτήματος άρσης ασυλίας του που συζητήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια, υπέβαλε ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης ο οποίος έχει ζητήσει να μην αρθεί η ασυλία του. Στο υπόμνημά του υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες που του αποδίδονται με την μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του, για κακουργηματική απάτη και υπεξαίρεση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και του δημοσίου χρήματος, είναι «απολύτως αβάσιμες». Υποστηρίζει ακόμη ότι δεν υπάρχει καμία οικονομική ζημία του Δημοσίου και πως η υπόθεση σχετίζεται με λάθος της διοίκησης. Και σε σχέση με την άρση ασυλίας επισημαίνει «δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με το γεγονός ότι, αν δεν ήμουν βουλευτής σήμερα δεν θα υπήρχε η συγκεκριμένη μήνυση», κάτι που όπως λέει αποδεικνύει, την ύπαρξη πολιτικής σκοπιμότητας. Πολλώ δε μάλλον που «ο μηνυτής δεν είναι ένα πρόσωπο που εμφανίστηκε τυχαία στη δημόσια ζωή. Έχει, σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, διατελέσει σημαίνον στέλεχος και δικηγόρος του φορέα “Ελλήνων Συνέλευσις” του Αρτέμη Σώρρα».

Ειδικότερα, σε σχέση με την υπόθεση της θέσης του ειδικού συνεργάτη που κατείχε στο υπουργείο Παιδείας μετά από πρόταση της Μαριέττας Γιαννάκου το 2007 σημειώνει ότι:

-«το ισχύον τότε θεσμικό πλαίσιο για τη συγκεκριμένη θέση δεν απαιτούσε τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

-Η διοίκηση είχε στη διάθεσή της τα πραγματικά στοιχεία και, με βάση αυτά, είχε προχωρήσει στην υπηρεσιακή μου κατάταξη».

Το ζήτημα που ανέκυψε, τονίζεται στο υπόμνημα, «αφορά μεταγενέστερη διοικητική πράξη, κατά τη σύνταξη της οποίας χρησιμοποιήθηκε υπηρεσιακή κατηγορία που, όπως έχω ήδη εξηγήσει και ενώπιον της Βουλής, δεν αντιστοιχούσε στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των γραφείων των μελών της Κυβέρνησης».

Αυγενάκης: Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί Κασσελάκη για το πόθεν έσχες μου

Σε δική του δήλωση για την υπόθεση που τον αφορά, ο Λευτέρης Αυγενάκης αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Οι ισχυρισμοί του Στέφανου Κασσελάκη σχετικά με τη δήλωση “πόθεν έσχες” μου για το έτος 2023 είναι απολύτως αβάσιμοι, δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα και υπηρετούν προφανή πολιτική σκοπιμότητα.

Όλα τα περιουσιακά μου στοιχεία και οι υποχρεώσεις μου έχουν δηλωθεί στις αρμόδιες Αρχές. Δεν υπάρχει καμία αδικαιολόγητη περιουσιακή μεταβολή ή απόκρυψη, ενώ η προσπάθεια σύνδεσης των δηλώσεων “πόθεν έσχες” μου με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στερείται οποιουδήποτε πραγματικού ερείσματος.

Οι θεσμικές διαδικασίες που υπηρετούν τη διαφάνεια στη δημόσια ζωή δεν μπορούν να μετατρέπονται σε εργαλεία επικοινωνιακής εκμετάλλευσης και σπίλωσης πολιτικών αντιπάλων. Ο κ. Κασσελάκης, χωρίς πραγματικά στοιχεία, επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και να κατασκευάσει ένα ζήτημα εκεί όπου δεν υπάρχει».

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