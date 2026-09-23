DigiTech και Coursera ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια νέα στρατηγική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης σε σύγχρονες εκπαιδευτικές λύσεις και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά ανακοινώνουν η DigiTech, μέλος του BRIGHT GROUP, και η Coursera, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς πλατφόρμες διαδικτυακής μάθησης, η οποία πρόσφατα ολοκλήρωσε τη συγχώνευσή της με την Udemy, δημιουργώντας ό,τι οι δύο εταιρείες περιγράφουν ως την «πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα δεξιοτήτων παγκοσμίως».

Η DigiTech αναλαμβάνει τον ρόλο Partner/Reseller της Coursera στην Ελλάδα, διαθέτοντας άδειες χρήσης για courses, specializations και professional certificates. Η συνεργασία διευρύνει τις δυνατότητες οργανισμών και επιχειρήσεων για upskilling και reskilling, προσφέροντας πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι επαγγελματικοί ρόλοι μεταβάλλονται και διαμορφώνονται νέες απαιτήσεις, όπως αυτές που συνδέονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act).

Η συνεργασία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μεγάλες επιχειρήσεις, ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και οργανισμούς που επενδύουν στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, με έμφαση στα Learning & Development τμήματα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και, ευρύτερα, στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Οι οργανισμοί στην Ελλάδα μπορούν να αξιοποιήσουν το διεθνές εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις πιστοποιήσεις της Coursera για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ψηφιακές τεχνολογίες, τα δεδομένα, το management και η ηγεσία, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος.

Η εκπαίδευση αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες ενός οργανισμού και των ανθρώπων του. Η DigiTech αξιοποιεί την τεχνογνωσία της στον σχεδιασμό λύσεων e-learning για τον εντοπισμό skill gaps, την αποτύπωση των απαιτούμενων δεξιοτήτων ανά θέση εργασίας και τη δημιουργία στοχευμένων εκπαιδευτικών διαδρομών.

Οι διαδρομές αυτές μπορούν να συνδέονται με συγκεκριμένους επαγγελματικούς ρόλους και career paths, αξιοποιώντας το περιεχόμενο της Coursera και, όπου προβλέπεται, οδηγώντας σε Professional Certificates που τεκμηριώνουν την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ενισχύουν το επαγγελματικό προφίλ των εργαζομένων.

Διεθνής εκπαιδευτική τεχνογνωσία

Η Coursera προσφέρει ένα διεθνές οικοσύστημα εκπαίδευσης, με περιεχόμενο από περισσότερες από 350 κορυφαίες εταιρείες και πανεπιστήμια παγκοσμίως. Η πλατφόρμα διαθέτει περισσότερα από 10.600 μαθήματα, 1.400 εξειδικεύσεις και 165 επαγγελματικά πιστοποιητικά.

Στους ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς συνεργάτες της Coursera περιλαμβάνονται διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, όπως το Stanford, το Yale, το Princeton, το Harvard και το University of Michigan, καθώς και κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Google, η IBM, η Amazon και η Intel.

Η DigiTech ως συνεργάτης ανάπτυξης και υλοποίησης

Η συνεργασία με την Coursera αποτελεί φυσική συνέχεια της δραστηριότητας της DigiTech στον χώρο του e-learning, όπου διαθέτει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τεχνολογικών και εκπαιδευτικών λύσεων.

Η DigiTech διαθέτει εξειδίκευση σε Learning Management Systems (LMS) και αποτελεί premium Moodle partner σε 5 χώρες, προσφέροντας λύσεις που περιλαμβάνουν Gamification, Mobile Learning, Learning & BI Analytics, AI tools, καθώς και υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης.

Με την προσθήκη του εκπαιδευτικού περιεχομένου της Coursera, διευρύνει την πρότασή της σε Content – Platforms – Services, συνδυάζοντας διεθνές εκπαιδευτικό περιεχόμενο με LMS, συμβουλευτική και σχεδιασμό εκπαιδευτικών λύσεων. Έτσι, υποστηρίζει οργανισμούς από την ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και τον εντοπισμό κενών στις δεξιότητες έως τον σχεδιασμό learning paths, την επιλογή και διάθεση περιεχομένου, την τεχνολογική υλοποίηση και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Δημήτρης Κοϊμάς, CEO της DigiTech, δήλωσε: «Στη DigiTech πιστεύουμε ότι η πρόσβαση στη γνώση και οι ευκαιρίες διαρκούς εξέλιξης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο των ανθρώπων και της κοινωνίας. Επενδύοντας στην τεχνολογία και στην εκπαίδευση, χτίζουμε συνεργασίες που φέρνουν διεθνή τεχνογνωσία και νέες ευκαιρίες μάθησης στην Ελλάδα. Η συνεργασία με την Coursera αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την πορεία και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στην Ποιοτική Εκπαίδευση, έναν από τους βασικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ».