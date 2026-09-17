Σπουδαίος Macklemore: Μετά το «μπλόκο» από την περιοδεία του Ed Sheeran, δωρίζει 1 εκατ. δολάρια για τη Γάζα – «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

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Ο Macklemore ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει ποσό ύψους 1 εκατ. δολαρίων που έλαβε ως support act στην περιοδεία «Loop» του Ed Sheeran σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται υπέρ του παλαιστινιακού λαού και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αφού αποσύρθηκε από την περιοδεία.

Παράλληλα, ο καλλιτέχνης προκάλεσε τον Robert Kraft, τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη των New England Patriots και γνωστό υποστηρικτή του Ισραήλ, ο οποίος του απαγόρευσε την εμφάνιση στο Gillette Stadium της Βοστόνης, ζητώντας του να συνεισφέρει ένα ισόποσο χρηματικό ποσό.

«Ύστερα από όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες 48 ώρες, θέλω να επαναφέρω τη συζήτηση στην ουσία της: στον παλαιστινιακό λαό που εξακολουθεί να χάνει τη ζωή του, να βιώνει τη στρατιωτική κατοχή και να αγωνίζεται για την ελευθερία του», σημείωσε ο βραβευμένος με Grammy ράπερ σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Θα δωρίσω ολόκληρο το 1 εκατομμύριο δολάρια από τα καθαρά έσοδά μου από την περιοδεία “Loop Tour” του Εντ Σίραν σε έξι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται άμεσα για την υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού. Και καλώ τον Κραφτ να προσφέρει το ίδιο ποσό με τη δική μου δωρεά. Ό,τι κι αν μας χωρίζει, ίσως μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό: οι ζωές των Παλαιστινίων αξίζουν να προστατευτούν. Μια ζωή Παλαιστίνιου δεν έχει λιγότερη αξία από οποιαδήποτε άλλη ζωή πάνω σε αυτόν τον πλανήτη».

Στην ανάρτησή του, ο Macklemore υπογράμμισε την επιθυμία του να υποστηρίξει “τους γονείς που μεταφέρουν τα παιδιά τους σε νοσοκομεία τα οποία στερούνται ακόμη και τα βασικά ιατρικά μέσα, αλλά και τους γιατρούς, τους διασώστες, τους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους στις ανθρωπιστικές αποστολές που παραμένουν στην πρώτη γραμμή. Θέλω να σταθώ στο πλευρό των ακτιβιστών που υφίστανται βαρύ τίμημα για τη στάση τους. Το ρίσκο που αναλαμβάνουν εκείνοι δεν συγκρίνεται με το δικό μου”.

Και κατέληξε: “Οι Παλαιστίνιοι στερούνται για δεκαετίες τα στοιχειώδη δικαιώματά τους και δεν αντέχουν να περιμένουν ούτε μία μέρα παραπάνω για την ελευθερία τους. Εκεί παραμένει προσηλωμένη η προσοχή μου. Θα συνεχίσω να στέκομαι αλληλέγγυος στον αγώνα τους. Όταν τα φώτα της δημοσιότητας σβήσουν —γιατί κάποια στιγμή θα συμβεί κι αυτό— εσείς μη προσπεράσετε. Λευτεριά στην Παλαιστίνη”.

Το χρονικό

Η κίνηση αυτή έρχεται αφότου ο Macklemore “κόπηκε” από την περιοδεία, λόγω των αντιδράσεων για τα σχόλιά του υπέρ της Παλαιστίνης πάνω στη σκηνή.

Κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης τοποθέτησής του στη συναυλία του MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Macklemore τάχθηκε ανοιχτά υπέρ μιας “ελεύθερης Παλαιστίνης”, τονίζοντας την ανάγκη “το μήνυμα αυτό να ακουστεί δυνατά, ώστε οι άνθρωποι στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη να γνωρίζουν πως δεν τους ξεχάσαμε”. Οι δηλώσεις αυτές πυροδότησαν την άμεση αντίδραση του Ισραηλινο-Αμερικανικού Συμβουλίου, το οποίο με επιστολή του απαίτησε την απομάκρυνση του καλλιτέχνη από την περιοδεία.

Την επομένη, ανεβαίνοντας εκ νέου στη σκηνή, επανέλαβε τη στήριξή του στον παλαιστινιακό λαό, απευθυνόμενος παράλληλα στο εβραϊκό κοινό: “Η ασκούμενη κριτική στο κράτος του Ισραήλ, στο καθεστώς απαρτχάιντ και στη γενοκτονία δεν στρέφεται σε καμία περίπτωση εναντίον σας. Το δικό μου μήνυμα είναι μήνυμα ειρήνης και αγάπης, με γνώμονα τον σεβασμό, την ισότητα και την αξιοπρέπεια για κάθε άνθρωπο”.

Ο Sheeran, το πρωί της Τρίτης ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης τη σταθερή πρόθεσή του να διατηρεί «ουδέτερη στάση» απέναντι σε πολιτικά ζητήματα, ενώ ο Kraft και άλλοι ιδιοκτήτες γηπέδων κατέστησαν σαφές πως δεν θα επέτρεπαν τη διεξαγωγή των συναυλιών στους χώρους τους εφόσον παρέμενε στο σχήμα ο Macklemore με αποτέλεσμα ο ράπερ να εκδιωχθεί από την περιοδεία.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, όταν οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που είχαν προγραμματιστεί να εμφανιστούν στην περιοδεία αποφάσισαν να αποχωρήσουν, σε ένδειξη συμπαράστασης στον Μακλέμορ.

Μία μόλις ημέρα αργότερα, οι υπόλοιποι αλλιτέχνες που είχε προγραμματιστεί να εμφανιστούν στην περιοδεία —οι Finneas, Aaron Rowe, Boega και Lukas Graham— αποσύρθηκαν αυτοβούλως από την περιοδεία, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον συναδέλφό τους και στον παλαιστινιακό λαό.

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