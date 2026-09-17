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17.09.2026 09:44

Η Μαρίζα Κωχ αποχαιρετά τον Μαζωνάκη – «Ήσουν άξιος στην τέχνη σου και αγαπήθηκες, καλό παράδεισο»

17.09.2026 09:44
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Τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, θέλησε να τιμήσει η Μαρίζα Κωχ, επισημαίνοντας πως ο τραγουδιστής υπήρξε άξιος στην τέχνη του και αγαπήθηκε από τον κόσμο.

Με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η ερμηνεύτρια αποχαιρέτησε τον καλλιτέχνη, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή, ενώ βρισκόταν στην ιδιωτική κλινική του Κολωνακίου.

Δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, η Μαρίζα Κωχ αναφέρθηκε τόσο στην καλλιτεχνική του διαδρομή, όσο και στην προσφορά του σε ανθρώπινο επίπεδο.

«Γιώργο καλό παράδεισο. Ήσουν άξιος στην τέχνη σου και αγαπήθηκες. Αγάπησες τη φτώχεια και ζήτησες άνωθεν βοήθεια για τους συνανθρώπους μας. Καλό παράδεισο» έγραψε χαρακτηριστικά.

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