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17.09.2026 10:28

Φρίκη στη Φλόριντα: 38χρονη συνελήφθη για σεξουαλική πράξη με τον οικογενειακό σκύλο – Ο σύζυγός της βρήκε βίντεο

17.09.2026 10:28
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Σοκ προκαλεί υπόθεση στη Φλόριντα, όπου μία 38χρονη μητέρα συνελήφθη με την κατηγορία ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον οικογενειακό σκύλο, έπειτα από βίντεο που φέρεται να εντόπισε ο σύζυγός της σε κάμερα ασφαλείας μέσα στο σπίτι.

Η Μάλια Νούμερντορ, 38 ετών, κατηγορήθηκε για σεξουαλική επαφή με ζώο, σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Σάρλοτ.

Ο σύζυγός της βρήκε το βίντεο σε κάμερα ασφαλείας

Σύμφωνα με την έκθεση σύλληψης, όπως αναφέρει η New York Post, ο σύζυγος της 38χρονης είχε εγκαταστήσει δύο κάμερες ασφαλείας στο σπίτι, καθώς προσπαθούσε να ανακαλύψει ποιος έπαιρνε χρήματα από ένα δοχείο με κέρματα.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, όλα τα μέλη της οικογένειας γνώριζαν ότι υπήρχαν κάμερες μέσα στο σπίτι.

Όταν όμως εξέτασε υλικό από κάμερα που βρισκόταν σε υπνοδωμάτιο, φέρεται να εντόπισε βίντεο στο οποίο η Νούμερντορ εμφανιζόταν να προχωρά σε σεξουαλική πράξη με τον σκύλο της οικογένειας.

Παρέδωσε εικόνες και το λάπτοπ στην αστυνομία

Ο άνδρας έδειξε στους ερευνητές εικόνες από την καταγραφή και τους έδωσε πρόσβαση στον φορητό υπολογιστή όπου ήταν αποθηκευμένο το σχετικό υλικό.

Η 38χρονη κλήθηκε στη συνέχεια για κατάθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αναγνώρισε ότι ήταν η ίδια στο βίντεο μαζί με τον σκύλο, αλλά αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή, υποστηρίζοντας ότι απλώς χάιδευε το ζώο.

«Αντιφατικές» οι εξηγήσεις της, σύμφωνα με τους αστυνομικούς

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η Νούμερντορ δεν κατάφερε να εξηγήσει ορισμένες από τις κινήσεις που, κατά την εκτίμησή τους, καταγράφονταν στο βίντεο και χαρακτήρισαν τις απαντήσεις της αντιφατικές.

Στη συνέχεια συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές της κομητείας Σάρλοτ.

Ο σύζυγος είχε δημοσιοποιήσει τις καταγγελίες στο Facebook

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο σύζυγός της είχε προηγουμένως δημοσιοποιήσει τις καταγγελίες μέσω Facebook, υποστηρίζοντας ότι διέθετε φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό.

Η υπόθεση πλέον ακολουθεί τη δικαστική οδό, ενώ η 38χρονη θεωρείται αθώα μέχρι να υπάρξει δικαστική απόφαση.

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