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17.09.2026 09:04

Ιταλία: Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο Βιταντόνιο Λοβάλο, ο γηραιότερος άνδρας στην Ευρώπη

17.09.2026 09:04
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Βιταντόνιο Λοβάλο, ο οποίος κατείχε τον τίτλο του γηραιότερου άνδρα στην Ευρώπη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Αβιλιάνο στην περιφέρεια Μπασιλικάτα της νότιας Ιταλίας.

Ο Βιταντόνιο Λοβάλο, γνωστός με το προσωνύμιο «Τζιτόν», γεννήθηκε στο Αβιλιάνο στις 25 Μαρτίου 1914, λίγους μήνες προτού ξεσπάσει ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Ακόμη και μετά τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής, εξακολουθούσε να φροντίζει ο ίδιος το αμπέλι του.

«Το Αβιλιάνο έχασε ένα κομμάτι της ιστορίας του», έγραψε ο δήμαρχος Τζουζέπε Μέκα στο Facebook. «Ο Τζιτόν ήταν ένας από εμάς», υπογράμμισε σε ανάρτησή του

Ο Λοβάλο παντρεύτηκε το 1936 και απέκτησε τέσσερα παιδιά με τη σύντροφο της ζωής του, η οποία απεβίωσε το 2015 σε ηλικία 98 ετών.

Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αιχμαλωτίστηκε από τους Ναζί και κρατήθηκε σε στρατόπεδο από το 1943 μέχρι το 1945.

Σύμφωνα με στοιχεία του Gerontology Research Group (GRG), ο γηραιότερος άνδρας στην Ευρώπη είναι πλέον ο Ζοακίμ Βαρέλα από την Πορτογαλία, ο οποίος γιόρτασε τον Ιούνιο τα 111α γενέθλιά του.

Στη λίστα με τους γηραιότερους ανθρώπους στην Ευρώπη κατατάσσεται πάντως στην 32η θέση, πίσω από 31 γυναίκες.

Σύμφωνα με την GRG, ο γηραιότερος άνθρωπος στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο είναι η Έθελ Κέιτεραμ από τη Βρετανία, γεννημένη στις 21 Αυγούστου 1909 (117 ετών).

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