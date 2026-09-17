Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κρατούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – Την Δευτέρα καταθέτει ο υπνοθεραπευτής

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Λίγο πριν τις 7 το πρωί, οι δύο γιατροί από το Κολωνάκι, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι δύο γιατροί που βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, έφτασαν ξεχωριστά στον Κορυδαλλό.

Αρχικά έγινε η μεταγωγή της γυναίκας από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης και ακολούθησε η μεταφορά του συζύγου της, που κρατείτο προσωρινά στη ΓΑΔΑ.

Να σημειωθεί πως αμφότεροι κρατούνται μόνοι τους σε ειδικά κελιά και χώρο όπου διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των φυλακών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η γυναίκα θα είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα του Σωφρονιστικού Καταστήματος του Κορυδαλλού και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις αντρικές φυλακές. Ο χώρος αυτός είναι απομακρυσμένος και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι.

Να σημειωθεί πως αρχικά υπήρχαν αμφιβολίες για το αν θα έπρεπε -ειδικά η γιατρός- να μεταφερθούν σε αυτές τις φυλακές ή να πάνε σε άλλο ίδρυμα, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις γυναικείες φυλακές όπου είχε δώσει συναυλίες και είχε στηρίξει -μακριά από την δημοσιότητα- κρατούμενες.

Να τονιστεί πως οι νομικοί εκπρόσωποι των δύο γιατρών, ανέφεραν πως θα προσβάλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησής τους, με την αιτιολογία ότι παραβιάζονται τα δικονομικά δικαιώματά τους.

Συνεχίζονται οι έρευνες, αναμένεται η κατάθεση του υπνοθεραπευτή

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για να εξακριβωθούν ακριβώς τα αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, αλλά και τα όσα έκαναν -ή δεν έκαναν- οι δύο γιατροί που θα μπορούσαν να σώσουν τη ζωή τους, συνεχίζονται.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατάθεση που αναμένεται να δώσει την Δευτέρα, το πρόσωπο στο οποίο πήγε η φωτογραφία του Γ. Μαζωνάκη από την γιατρό, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Πρόκειται για τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος μάλιστα σύμφωνα με τον ίδιο, αλλά και τον οδηγό του ταξί που μετέφερε τον Μαζωνάκη, θα πήγαινε να τον δει σε προγραμματισμένο ραντεβού μετά το ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο υπνοθεραπευτής βγήκε και μίλησε δημόσια και παραδέχτηκε ότι είναι το πρόσωπο που έλαβε την φωτογραφία, ωστόσο αρνήθηκε να δώσει τους λόγους για τους οποίους του την έστειλε η γιατρός, τονίζοντας ότι πρέπει πρώτα να καταθέσει στον ανακριτή, κάτι που θα γίνει την Δευτέρα. Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να είναι και το πρόσωπο που είχε συστήσει στον Μαζωνάκη το συγκεκριμένο ιατρείο με το οποίο ο ίδιος συνεργάζεται, ωστόσο φέρεται να αρνείται πως είχε κάνει κάτι τέτοιο.

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