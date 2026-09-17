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17.09.2026 09:37

Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 16χρονος που μαχαίρωσε 21χρονο στο κέντρο της πόλης

17.09.2026 09:37
maxairi_ptissomeno
@shutterstock

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Στη σύλληψη ενός ανηλίκου που επιτέθηκε και μαχαίρωσε έναν 21χρονο προχώρησε η αστυνομία Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 16χρονο στον οποίο πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Ο ανήλικος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία το απόγευμα της Τετάρτης (16/09) στο κέντρο της πόλης ο 16χρονος τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τον 21χρονο αλλοδαπό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται.

Έπειτα από αναζητήσεις ο νεαρός αλλοδαπός εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους (3,3) γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των Νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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