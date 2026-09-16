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16.09.2026 21:59

Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Μαχαίρωσαν 21χρονο και τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο – Συνελήφθη 16χρονος

16.09.2026 21:59
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Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 16/9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με έναν 21χρονο να τραυματίζεται από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο νεαρός, με καταγωγή από τη Συρία, εντοπίστηκε στις 18:15 αιμόφυρτος από αστυνομικούς στην οδό Φιλίππου, απέναντι από τη Ρωμαϊκή Αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί επίθεση από άγνωστο, ο οποίος τον τραυμάτισε στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό.

Ο 21χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Λίγο αργότερα, οι Αρχές προσήγαγαν και συνέλαβαν έναν 16χρονο με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση, με την αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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