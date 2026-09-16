Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Μαχαίρωσαν 21χρονο και τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο – Συνελήφθη 16χρονος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 16/9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με έναν 21χρονο να τραυματίζεται από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο νεαρός, με καταγωγή από τη Συρία, εντοπίστηκε στις 18:15 αιμόφυρτος από αστυνομικούς στην οδό Φιλίππου, απέναντι από τη Ρωμαϊκή Αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί επίθεση από άγνωστο, ο οποίος τον τραυμάτισε στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό.

Ο 21χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Λίγο αργότερα, οι Αρχές προσήγαγαν και συνέλαβαν έναν 16χρονο με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση, με την αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στον Ασπρόπυργο, συναγερμός στην Πυροσβεστική

Πατούλης: Ένταση στο δελτίο του ΑΝΤ1 για το ιατρείο στο Κολωνάκι – «Μία φορά που πήγαμε δεν μας άνοιξαν – Τι να κάνουν οι ελεγκτές, να μπουν από το μπαλκόνι;»

Με ποιο στίχο από τις «Ώρες Μικρές» ταυτίστηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης











