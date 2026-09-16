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16.09.2026 22:53

Πολυτελές συγκρότημα ευεξίας για VIPs ετοίμαζε η Ιωάννα Γάκα στο Πόρτο Χέλι (Video)

16.09.2026 22:53
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Σχέδιο για τη δημιουργία μιας πολυτελούς κλινικής ευεξίας στο Πόρτο Χέλι φέρεται να είχε η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός από το Κολωνάκι που, μαζί με τον σύζυγό της, κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως μετέδωσε ο Alpha, η επιχειρηματική ιδέα αφορούσε μια μονάδα υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένη για πλούσιους και διάσημους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για το εγχείρημα φέρεται να είχε αγοραστεί παραθαλάσσια έκταση 100 στρεμμάτων στην Ερμιονίδα, με την πρόβλεψη να δημιουργηθεί εκεί κλινική στα πρότυπα αντίστοιχων μονάδων του εξωτερικού.

Ο σχεδιασμός προέβλεπε τον συνδυασμό ιατρικών υπηρεσιών και πολυτελούς διαμονής με επίκεντρο την ευεξία, σε ένα συγκρότημα που θα απευθυνόταν σε μέλη του διεθνούς τζετ σετ, επιχειρηματίες, εφοπλιστές και άλλα επώνυμα πρόσωπα.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στο σχέδιο συμμετείχαν ακόμη δύο συνέταιροι, οι οποίοι είχαν προχωρήσει και στην αγορά της έκτασης.

Τα συγκεκριμένα σχέδια γίνονται γνωστά ενώ η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσα διά παραλείψεως, αναφορικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της στο Κολωνάκι.

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