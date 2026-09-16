«MEDUSA 15 – 2026»: Μεγάλη διακλαδική άσκηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις 10 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026 η διεθνής διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15 – 2026», η οποία διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, του Μυρτώου Πελάγους και στη θαλάσσια περιοχή νότια της Καρπάθου, με τη συμμετοχή Ενόπλων Δυνάμεων από την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), η φετινή άσκηση χαρακτηρίζεται από αυξημένη διακλαδικότητα, καθώς συνδυάζει ναυτικές, αεροπορικές, αμφίβιες και χερσαίες δραστηριότητες.

Βασικός στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών που συμμετέχουν.

Η άσκηση «MEDUSA» ξεκίνησε το 2015 ως διμερής αεροναυτική άσκηση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, με την πρώτη διοργάνωση να πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Έκτοτε διεξάγεται σε τακτική βάση, με εναλλαγή της χώρας φιλοξενίας.

Το 2025 πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο, ενώ η αμέσως προηγούμενη διεξαγωγή της στην Ελλάδα είχε γίνει το 2024.

Γαλλία και Ιταλία με μέσα – Τέσσερις χώρες ως παρατηρητές

Πέραν της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη φετινή «MEDUSA» συμμετέχουν με μέσα η Γαλλία και η Ιταλία.

Παράλληλα, ως παρατηρητές λαμβάνουν μέρος η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη.

Στο πλαίσιο της άσκησης πραγματοποιούνται αεροπορικές και αεροναυτικές επιχειρήσεις, ναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποβατικές και αεραποβατικές ενέργειες, καθώς και αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων.

Στα σενάρια περιλαμβάνονται επίσης δραστηριότητες που αφορούν την προστασία κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών.

Φρεγάτες, υποβρύχια, μαχητικά και UAV

Για την υλοποίηση των σεναρίων προβλέπεται η συμμετοχή μεγάλου αριθμού ναυτικών και αεροπορικών μέσων.

Στις ναυτικές μονάδες περιλαμβάνονται φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη, ενώ από αέρος συμμετέχουν μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Παράλληλα, στην άσκηση λαμβάνουν μέρος αμφίβια τμήματα και τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων.

Για πρώτη φορά στο επίκεντρο τα FPV drones και οι επιθέσεις «σμήνους»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται φέτος, για πρώτη φορά, στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και FPV drones, αλλά και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών που προέρχονται από μη επανδρωμένα συστήματα.

Τα σχετικά σενάρια προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση πολλαπλών ταυτόχρονων απειλών και επιθέσεων τύπου «σμήνους» (swarm) από drones.

Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση του ελληνικού συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων συστημάτων Counter-UAS «Κένταυρος».

Η «MEDUSA 15 – 2026» συνδυάζει έτσι επιχειρησιακές δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας με την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση νέων μορφών απειλών και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Κεντρικά στοιχεία των σεναρίων αποτελούν η ενσωμάτωση UAV και FPV drones, η αντιμετώπιση επιθέσεων swarm, οι δυνατότητες Counter-UAS, η προστασία κρίσιμων υποδομών, καθώς και ο συντονισμός ναυτικών, αεροπορικών, χερσαίων και ειδικών δυνάμεων.

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