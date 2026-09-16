Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 1-1: Live η πρεμιέρα των ερυθρολεύκων στο Europa League

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια το βράδυ της Τετάρτης (16/9, 22:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League για τη σεζόν 2026-27, με στόχο να αφήσουν πίσω τους το δύσκολο ξεκίνημα και να μπουν στη διοργάνωση με νίκη, ώστε να ηρεμήσει η ομάδα.
Live η εξέλιξη του σκορ:
43΄ Γκολ για τον Ολυμπιακό 1-1: Εκτέλεση κόρνερ από αριστερά, ο Ζότα πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Ρέτσος τη δεύτερη και ο Γκονζάλες από κοντά ισοφαρίζει
Γκολ για τη Γιαγκελόνια στο 20′ από τον Σμιτ
1′ Σέντρα στο ματς
H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Φρόιλερ, Ζότα, Τσικίνιο, Ζέλσον, Γκονσάλες
Διαβάστε επίσης:
Παναθηναϊκός: «Μαγεία» Ουναΐ – 2-0 την Κηφισιά για το Κύπελλο Ελλάδας
Ρεάλ Μαδρίτης: Πολιτική «ανταρσία» από Εμπαπέ, Βινίσιους και Κονατέ – Έκρυψαν το μήνυμα για την Θέουτα στις φανέλες τους (video)
Ολυμπιακός: Για νικηφόρα πρεμιέρα στο Europa League κόντρα σε Γιαγκελόνια και εσωστρέφεια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.