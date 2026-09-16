Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 1-1: Live η πρεμιέρα των ερυθρολεύκων στο Europa League

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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια το βράδυ της Τετάρτης (16/9, 22:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League για τη σεζόν 2026-27, με στόχο να αφήσουν πίσω τους το δύσκολο ξεκίνημα και να μπουν στη διοργάνωση με νίκη, ώστε να ηρεμήσει η ομάδα.

Live η εξέλιξη του σκορ:

43΄ Γκολ για τον Ολυμπιακό 1-1: Εκτέλεση κόρνερ από αριστερά, ο Ζότα πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Ρέτσος τη δεύτερη και ο Γκονζάλες από κοντά ισοφαρίζει

Γκολ για τη Γιαγκελόνια στο 20′ από τον Σμιτ

1′ Σέντρα στο ματς

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Φρόιλερ, Ζότα, Τσικίνιο, Ζέλσον, Γκονσάλες

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