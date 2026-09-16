Υεμένη: Σφοδρές μάχες μεταξύ του κυβερνητικού στρατού και των Χούθι στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία

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Σφοδρές μάχες σημειώθηκαν την Τετάρτη, 16/9, μεταξύ των δυνάμεων της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης (που στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία) και των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι στη βόρεια Υεμένη, και πλάνα που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο δείχνουν στρατιώτες σε τεθωρακισμένα να προωθούνται στην έρημο και να στοχεύουν θέσεις του εχθρού με πολυβόλα.

Οι συγκρούσεις αυτές επικεντρώνονται στην επαρχία Αλ Τζαούφ, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθι εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες πολλά πλήγματα στο σουνιτικό βασίλειο, το οποίο απάντησε στοχεύοντας θέσεις τους κυρίως στη δυτική Υεμένη.

Οι Χούθι έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφίες από μάχες στην ίδια περιοχή.

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Yemeni government forces clash with Houthis near the Saudi border



Fighters linked to Yemen’s Saudi-backed government clash… pic.twitter.com/ZVNC1EN4PD — The Manila Times (@TheManilaTimes) September 16, 2026

🚨🇸🇦🇾🇪BREAKING: Yemen’s #Houthis have shot down a Saudi Air Force F-15SA over #Marib with a surface-to-air missile, with Houthi fighters pictured standing on the wreckage, and tail number 5529 visible. This is the first Saudi F-15 ever brought fully down by Houthi fire. The jet… pic.twitter.com/rPU1Z6t0uJ — pradhyumn sharma (@pradhyu78651514) September 16, 2026

Δύο πηγές των κυβερνητικών δυνάμεων είπαν στο AFP, ζητώντας να μην δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους, ότι ο στρατός κατάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό του ορισμένους τομείς στο στρατόπεδο αλ Λαμπανάτ, που βρίσκεται σε έναν λόφο, αλλά δυσκολεύεται να καταλάβει όλη την περιοχή επειδή οι Χούθι ελέγχουν τα γύρω υψώματα.

Την Τρίτη, ο Ουαλίντ Αλ Μαχατζέρι, επικεφαλής των επιχειρήσεων της 5ης Ταξιαρχίας του κυβερνητικού στρατού, είπε σε έναν δημοσιογράφο ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις «προωθούνται» στο μέτωπο του αλ Λαμπανάτ και «Θεού θέλοντος, θα φτάσουν στις θέσεις των Χούθι».

Τα πλάνα του AFP δείχνουν το πυροβολικό του κυβερνητικού στρατού να βάλει εναντίον μακρινών στόχων, καθώς επίσης και νεκρούς Χούθι μαχητές και θέσεις που εγκατέλειψαν οι τελευταίοι, λόγω της προέλασης των κυβερνητικών δυνάμεων.

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