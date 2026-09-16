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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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16.09.2026 11:31

Ρεάλ Μαδρίτης: Πολιτική «ανταρσία» από Εμπαπέ, Βινίσιους και Κονατέ – Έκρυψαν το μήνυμα για την Θέουτα στις φανέλες τους (video)

16.09.2026 11:31
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Έντονες συζητήσεις αλλά και αντιδράσεις έχει προκαλέσει μία κίνηση των Βινίσιους Ζούνιορ, Κιλιάν Εμπαπέ και Ιμπραΐμα Κονατέ, πριν την έναρξη του χθεσινού (15/9) αγώνα με την Έλτσε.

Οι τρεις αστέρες της Ρεάλ Μαδρίτης επέλεξαν να «κρύψουν» το μήνυμα «Todos somos caballas» στις μπλούζες που φόρεσαν οι παίκτες της «Βασίλισσας», ως ένδειξη στήριξης προς την αυτόνομη πόλη της Θέουτα, η οποία αντιμετωπίζει μεταναστευτική κρίση από τα τέλη Ιουλίου.

Οι Βινίσιους Ζούνιορ, Κιλιάν Μπαπέ και Ιμπραχίμα Κονατέ επέλεξαν να εμφανιστούν στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας τις φανέλες διπλωμένες στη μέση, ώστε το μήνυμα να μην είναι ορατό.

Οι Βινίσιους και Εμπαπέ, μάλιστα, τις αφαίρεσαν πριν από τον καθιερωμένο χαιρετισμό των δύο ομάδων.

Οι Εμπαπέ και Κονατέ έχουν γεννηθεί στην Ευρώπη, αλλά και οι δύο είναι παιδιά μεταναστών. Ο δε Βινίσιους έχει δεχτεί αρκετές φορές ρατσιστικές επιθέσεις στα γήπεδα της La Liga.

Το περιστατικό ήρθε λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη περίπτωση του Αμπντέ της Μπέτις. Ο Μαροκινός διεθνής είχε φορέσει κανονικά τη μπλούζα πριν από αγώνα της ομάδας του, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι επρόκειτο για κοινωνικό μήνυμα και όχι για πολιτική τοποθέτηση.

Η ξαφνική εισροή δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα εμφανίστηκε ως θείο δώρο για τη δεξιά αντιπολίτευση και κυρίως την ακροδεξιά στην Ισπανία, μερικούς μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

Η πλειονότητα των 70.000 και πλέον μεταναστών που εισήλθαν στον μικρό ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική στα τέλη Ιουλίου, αποχώρησαν γρήγορα από την περιοχή, όμως χιλιάδες εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα, σε επισφαλείς συχνά συνθήκες.

Η κατάσταση έχει εξοργίσει σημαντικό κομμάτι των κατοίκων με τις διαδηλώσεις, όπου είναι αρκετά έντονη η παρουσία της ακροδεξιάς, και συχνά καταλήγουν σε πράξεις βίας σε βάρος των μεταναστών.

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