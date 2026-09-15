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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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15.09.2026 23:30

Αργεντινή: Στην αποστολή ο Μέσι για το φιλικό με το Μπενίν – Αναμένεται ο αποχαιρετισμός του

15.09.2026 23:30
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credit: AP

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Ο Λιονέλ Μέσι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής Αργεντινής για το φιλικό του Οκτωβρίου με το Μπενίν, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να αποτελέσει την αποχαιρετιστήρια εμφάνισή του με την «αλμπισελέστε».

Την κλήση του 39χρονου άσου επιβεβαίωσε την Τρίτη (15/9) ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA), Κλαούντιο Τάπια.

Όπως γνωστοποίησε, ο Μέσι θα αγωνιστεί στις 6 Οκτωβρίου στο φιλικό απέναντι στο Μπενίν, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αργεντινή.

«Καλέσαμε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, τον αρχηγό μας Λιονέλ Αντρές Μέσι, ώστε να έχει τον αποχαιρετισμό που του αξίζει στις 6 Οκτωβρίου, εδώ στην Αργεντινή», ανέφερε ο Τάπια σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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