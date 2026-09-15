Σοβαρό τροχαίο στη Λαμία: Δύο τραυματίες μετά από μετωπική σύγκρουση (Photos/Video)

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 15/9, στην οδό Αθηνών, στην έξοδο της Λαμίας με κατεύθυνση προς Κόμμα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, ο ηλικιωμένος οδηγός του ενός αυτοκινήτου τραυματίστηκε σοβαρά και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Στο δεύτερο όχημα βρισκόταν μια τριμελής οικογένεια. Ο πατέρας και το παιδί τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ σοβαρότερα φαίνεται πως ήταν τα τραύματα της μητέρας, η οποία επίσης διεκομίσθη στο νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας διεξάγουν έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες της σύγκρουσης.

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