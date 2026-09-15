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15.09.2026 23:10

Χαλάνδρι: Συνελήφθησαν τρεις «εισπράκτορες» σπείρας που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Πώς εξαπατούσαν τα θύματά τους

15.09.2026 23:10
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Τρία άτομα, τα οποία φέρονται να είχαν τον ρόλο των «εισπρακτόρων» εγκληματικής οργάνωσης, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω στο Χαλάνδρι, την ώρα που επιχειρούσαν να αφαιρέσουν από κατοικία χρυσαφικά αξίας 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου, πραγματοποιώντας απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα ότι τα μέλη της ήταν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Το παράνομο οικονομικό όφελος που είχαν αποκομίσει εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Πώς προσέγγιζαν και εξαπατούσαν τα θύματα

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν ως κύρια δραστηριότητα τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών, με στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Για να εντοπίζουν υποψήφια θύματα, πραγματοποιούσαν καθημερινά μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων, χρησιμοποιώντας στοιχεία που αντλούσαν τυχαία από τηλεφωνικούς καταλόγους.

Κατά την επικοινωνία τους, παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, μεταξύ των οποίων και δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη συνέχεια έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση, είτε μέσα είτε έξω από τις κατοικίες τους.

Άλλα μέλη της οργάνωσης μετέβαιναν κατόπιν στα σπίτια των θυμάτων, όπου αφαιρούσαν ή παραλάμβαναν τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα, ισχυριζόμενα ότι απαιτούνταν η καταμέτρηση ή η εκτίμησή τους.

«Διευθυντικά στελέχη», «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες»

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η εγκληματική οργάνωση διέθετε συγκεκριμένη δομή και κατανομή ρόλων, στην οποία περιλαμβάνονταν τα «διευθυντικά στελέχη», οι «τηλεφωνητές» και οι «εισπράκτορες».

Οι «τηλεφωνητές» αναλάμβαναν τον εντοπισμό των υποψήφιων θυμάτων και την πραγματοποίηση των απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων, ενώ οι «εισπράκτορες» μετέβαιναν στις κατοικίες τους προκειμένου να παραλάβουν ή να αφαιρέσουν χρήματα και τιμαλφή.

Εμπλοκή σε τουλάχιστον άλλες τέσσερις περιπτώσεις

Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον τέσσερις ακόμη περιπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν με την ίδια μεθοδολογία.

Παράλληλα, αναζητείται ένας τέταρτος κατηγορούμενος, ο οποίος, σύμφωνα με την έρευνα, είχε παραχωρήσει όχημά του στην εγκληματική οργάνωση. Το αυτοκίνητο χρησιμοποιούνταν ως «επιχειρησιακό όχημα» για τη μεταφορά των «εισπρακτόρων» στις κατοικίες των θυμάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες αντίστοιχες υποθέσεις, καθώς και για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών τους.

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