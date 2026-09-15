Ελλάδα – Ισπανία: Πρώτο Μνημόνιο Τουριστικής Συνεργασίας – Τι προβλέπει

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Για πρώτη φορά στην ιστορία των δύο χωρών, Ελλάδα και Ισπανία υπέγραψαν Μνημόνιο Τουριστικής Συνεργασίας, με στόχο τη στενότερη και περισσότερο στρατηγική συνεργασία τους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τις επενδύσεις και την τουριστική προβολή έως την πράσινη μετάβαση, την ψηφιοποίηση και την εκπαίδευση.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν στη Μαδρίτη η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο υπουργός Βιομηχανίας και Τουρισμού της Ισπανίας Ζόρντι Ερέου, θέτοντας τις βάσεις για μια πολυεπίπεδη συνεργασία στον τουριστικό τομέα.

Από τις επενδύσεις έως την ψηφιοποίηση

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, την τουριστική προβολή, την ενίσχυση των επενδύσεων, την ψηφιοποίηση και την καινοτομία.

Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται ακόμη η τουριστική εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο.

Παράλληλα, προβλέπεται στενότερος συντονισμός Ελλάδας και Ισπανίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και άλλων διεθνών οργανισμών.

Οι δύο χώρες επιδιώκουν να διαμορφώσουν κοινή προσέγγιση για το μέλλον ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου στη Μεσόγειο, αλλά και για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του κλάδου, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό που βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Οι κοινές προτεραιότητες Ελλάδας και Ισπανίας

Μέσω της συμφωνίας, Ελλάδα και Ισπανία, ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύουν τη συνεργασία τους σε κρίσιμους τομείς που αναμένεται να καθορίσουν την επόμενη ημέρα του τουρισμού.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η βιώσιμη διαχείριση των τουριστικών προορισμών, η αξιοποίηση και ανάλυση τουριστικών δεδομένων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η καινοτομία, καθώς και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο.

Για την εφαρμογή του Μνημονίου προβλέπεται η σύσταση Κοινής Επιτροπής Ελλάδας – Ισπανίας, η οποία θα αποτελέσει τον βασικό μηχανισμό τακτικού διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Επιτροπή θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της προόδου στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων, αλλά και για τον εντοπισμό νέων πεδίων και ευκαιριών συνεργασίας.

Αύξηση 23,8% στις αφίξεις Ισπανών τουριστών το 2025

Η συμφωνία έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τις ήδη δυναμικές τουριστικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

Το 2025, οι αφίξεις επισκεπτών από την Ισπανία στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 23,8%, φτάνοντας τους 566.600 ταξιδιώτες, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 296,3 εκατ. ευρώ.

Η υπογραφή του Μνημονίου σηματοδοτεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένα ακόμη βήμα για την εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας και Ισπανίας στον τουρισμό, δημιουργώντας ένα σταθερό πλαίσιο για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και την προώθηση ενός πιο βιώσιμου, ανθεκτικού, πράσινου και ψηφιακά μετασχηματισμένου τουριστικού μοντέλου στη Μεσόγειο.

Κεφαλογιάννη: «Μοιραζόμαστε κοινό όραμα για το μέλλον του τουρισμού»

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, δήλωσε ότι Ελλάδα και Ισπανία αποτελούν δύο μεγάλους μεσογειακούς προορισμούς, τους οποίους συνδέουν κοινή ιστορία, πολιτισμός και αξίες.

«Η Ελλάδα και η Ισπανία είναι δύο μεγάλοι μεσογειακοί προορισμοί, ενωμένοι από μια κοινή ιστορία, έναν κοινό πολιτισμό και κοινές αξίες. Αντιλαμβανόμαστε τον τουρισμό όχι μόνο ως οικονομική δραστηριότητα, αλλά και ως γέφυρα μεταξύ των λαών, των πολιτισμών και των κοινωνιών μας», ανέφερε.

Η ίδια εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δύο χώρες έχουν πολλά να διδαχθούν η μία από την άλλη, αλλά και πολλά να προσφέρουν από κοινού τόσο στην Ευρώπη όσο και στον παγκόσμιο τουρισμό.

«Γιατί η Ελλάδα και η Ισπανία δεν μοιράζονται μόνο τη Μεσόγειο, μοιράζονται επίσης ένα κοινό όραμα και μια κοινή φιλοδοξία για το μέλλον του τουρισμού», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί την αφετηρία μιας περισσότερο δομημένης συνεργασίας, με έμφαση σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ υπουργείων, τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων.

«Η σημερινή υπογραφή αποτελεί την αρχή μιας πιο δομημένης συνεργασίας, με έμφαση σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων, των προορισμών και των τουριστικών επιχειρήσεων», κατέληξε η υπουργός Τουρισμού.

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