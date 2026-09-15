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15.09.2026 23:56

Μαρινάκης: Θα δοθεί στήριξη για τα καύσιμα αν χρειαστεί – Στα 200 εκατ. ευρώ το διαθέσιμο περιθώριο

15.09.2026 23:56
KAUSIMA

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Την ετοιμότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θέτοντας ωστόσο ως βασική προϋπόθεση την τήρηση των δημοσιονομικών ορίων.

Μιλώντας στο Action 24, ο κ. Μαρινάκης συνέδεσε τις επόμενες κυβερνητικές αποφάσεις με την πορεία των τιμών στην αγορά και το ενδεχόμενο επιβεβαίωσης των δυσμενών εκτιμήσεων. «Αν επιβεβαιωθούν οι αρνητικές προβλέψεις για τις τιμές των καυσίμων, θα χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση. Αν φανεί ότι θα χρειαστεί, τότε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές που έχει η χώρα, δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη», είπε.

Όπως ανέφερε, για το 2026 υπάρχει διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο ύψους 200 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη κάθε κυβερνητική παρέμβαση να εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Τι είπε για το επίδομα ανεργίας και την αντίδραση Κεραμέως

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκε και η αναφορά του σχετικά με το επίδομα ανεργίας στους δύο μήνες, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν εξέφραζε κυβερνητική θέση, αλλά προσωπική άποψη: «Την πρόταση αυτή την έχω αναλύσει ως προσωπική θέση. Είδα ότι διαστρεβλώθηκε τις πρώτες ημέρες. Εξηγήθηκε. Μιλούσα για την επιδότηση εργασίας. Δεν αποτελεί κυβερνητική θέση και δεν είναι κάτι που είναι στον σχεδιασμό της κυβέρνησης».

Παράλληλα, απέρριψε την άποψη ότι ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να διατυπώνει προσωπικές θέσεις σε συνέντευξή του, όταν δεν μιλά υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου της κυβέρνησης. «Αλίμονο αν δεν εδικαιούτο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι στην ενημέρωση συντακτών ή σε μια συνέντευξη που εκπροσωπεί την κυβέρνηση, αλλά σε μια προσωπική συνέντευξη», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς, τέλος, για την ανακοίνωση που εξέδωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σχετικά με το ίδιο ζήτημα, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να σχολιάσει τα κίνητρα της υπουργού, δηλώνοντας: «Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να ερμηνεύσω τον λόγο για τον οποίο μια υπουργός έβγαλε μια ανακοίνωση».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 00:39
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Μαρινάκης: Θα δοθεί στήριξη για τα καύσιμα αν χρειαστεί – Στα 200 εκατ. ευρώ το διαθέσιμο περιθώριο

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