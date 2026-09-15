Μαρινάκης για Κασιδιάρη: «Τα πολιτικά άκρα δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα» – Τι είπε για την αποφυλάκιση και το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι»

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Θέση στην πολιτική συζήτηση που άνοιξε μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου ανήκουν στη Δικαιοσύνη, ενώ οι πολιτικοί έχουν την ευθύνη να εξηγούν στους πολίτες –και ιδιαίτερα στους νέους– ότι «τα πολιτικά άκρα δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα».

Μιλώντας αργά το βράδυ της Τρίτης (15/9) στο Action24, λίγες ώρες μετά την έξοδο του Ηλία Κασιδιάρη από τη φυλακή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε τόσο στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης όσο και στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

«Πρέπει να εξηγήσουμε στα νέα παιδιά ότι η ζωή τους δεν θα βελτιωθεί με ακραίες απόψεις»

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η νομοθετική συζήτηση καταλήγει τελικά στην κρίση της Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η πολιτική δεν μπορεί να αγνοεί το γεγονός ότι υπάρχει τμήμα της κοινωνίας που ακούει και υιοθετεί ακραίες απόψεις.

«Υπάρχει κόσμος που ακούει τις απόψεις ενός ανθρώπου που εξέφραζε ιδέες ναζιστικές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι υπάρχει ευθύνη του πολιτικού συστήματος να εξηγεί στους πολίτες πως «τα πολιτικά άκρα δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα» και ότι δεν έχουν παρουσιάσει προτάσεις που να βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητά τους.

«Πρέπει να εξηγήσουμε στα νέα παιδιά ότι δεν θα βελτιωθεί η ζωή τους με ακραίες απόψεις», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τι είπε για το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι»

Αναφερόμενος στο νομικό πλαίσιο, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι πρόκειται για δύο διακριτές συζητήσεις, ξεκινώντας από το κατά πόσο ένας καταδικασθείς μπορεί να είναι ο ίδιος υποψήφιος σε εκλογές, δηλαδή να διατηρεί το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι».

Όπως ανέφερε, με τον Ποινικό Κώδικα του 2019 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε η παρεπόμενη ποινή της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η σημερινή κυβέρνηση προχώρησε στη συνέχεια σε δύο παρεμβάσεις.

Αφενός, όπως είπε, αύξησε στο μέγιστο δυνατό τις ποινές για συγκεκριμένα ειδεχθή αδικήματα και, αφετέρου, συνέδεσε το ζήτημα της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων με τις προβλέψεις του Συντάγματος.

«Σε περίπτωση αμετάκλητης απόφασης, τότε για τα χρόνια της ποινής δεν θα έχει το δικαίωμα ο ίδιος να είναι υποψήφιος», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στο σκέλος που αφορά προσωπικά τον καταδικασθέντα και το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι».

Οι αποφάσεις στη Δικαιοσύνη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε, πάντως, στη διάκριση μεταξύ της πολιτικής και της δικαστικής εξουσίας, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου και οι σχετικές αποφάσεις αποτελούν αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα και σε πολιτικό επίπεδο, υποστηρίζοντας ότι το πολιτικό σύστημα οφείλει να αντιπαρατίθεται με τις ακραίες ιδέες και να εξηγεί στους πολίτες ότι δεν αποτελούν λύση στα προβλήματα της χώρας ή της καθημερινότητάς τους.

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