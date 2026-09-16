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16.09.2026 00:36

Ζελένσκι και Μακρόν συμφώνησαν να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

16.09.2026 00:36
macron-zelensky

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Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ύστερα από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Τρίτη, 15/9, με τον Μακρόν, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι συζήτησε με τον πρόεδρο της Γαλλίας σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες που έχουν στόχο τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του Κιέβου για την στήριξη του Παρισιού.

«Ο Εμανουέλ κι εγώ συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στο εγγύς μέλλον, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», ενημέρωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

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