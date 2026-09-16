Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Αυλώνα – Έξι συλλήψεις, ανάμεσά τους και σωφρονιστικός υπάλληλος

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Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 14/9, στις φυλακές νέων Αυλώνα, με αποτέλεσμα να συλληφθούν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από αστυνομικούς της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή δυνάμεων της ΕΚΑΜ και παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Εντασσόταν σε ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται μέσα στα Σωφρονιστικά Ιδρύματα και πραγματοποιήθηκε έπειτα από πληροφορίες σχετικά με κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Αυλώνα.

Στο πλαίσιο των ερευνών που έγιναν σε τρία κελιά, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν μικρές ποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας». Παράλληλα, βρέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι πέντε κρατούμενοι που συνελήφθησαν για τα ναρκωτικά είχαν αναλάβει από κοινού τη διακίνησή τους προς άλλους κρατούμενους του Καταστήματος.

Στην ίδια επιχείρηση συνελήφθη και σωφρονιστικός υπάλληλος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε αυτοσχέδιο τσιγάρο με ακατέργαστη κάνναβη. Το τσιγάρο κατασχέθηκε από τις αρχές.

Ο σωφρονιστικός υπάλληλος αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν σχετικής εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, οι οποίοι είχαν απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές για παρόμοιες αλλά και άλλες αξιόποινες πράξεις, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα.

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