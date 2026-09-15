Θάνατος Μαζωνάκη: Να παραγγείλει φαγητό και να κάνει βόλτα ζητούσε η Γάκα πριν την απολογία της – Κατέρρευσε και έκλαιγε μετά την ολοκλήρωσή της

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Την προσοχή των αστυνομικών φαίνεται πως τράβηξε η συμπεριφορά της γιατρού, Ιωάννας Γάκα, που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όσο παρέμενε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας εν αναμονή της απολογίας της.

Όπως μετέδωσε το Star, η γιατρός φέρεται να έδειχνε πως δεν είχε πλήρη επίγνωση της κατάστασης στην οποία βρισκόταν. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ρωτούσε τους αστυνομικούς αν θα μπορούσε να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο, ενώ φέρεται να αναρωτήθηκε αν ο χώρος στον οποίο βρισκόταν επρόκειτο να είναι το κελί της.

Παράλληλα, φέρεται να ζητούσε να βγει για λίγο έξω προκειμένου να πάρει αέρα και να κάνει μια βόλτα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως είχε ζητήσει ακόμη να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα.

Διαφορετική ήταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εικόνα του συζύγου της, Ηλία Θεοδωρόπουλου, του δεύτερου γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση. Εκείνος φέρεται να παρέμενε αμίλητος, έχοντας διαρκώς σκυμμένο το κεφάλι.

Η πολύωρη απολογία της γιατρού και η κατάρρευση

Σημειώνεται ότι η γιατρός παρέμεινε για περίπου οκτώ ώρες στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή, όπου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου.

Κατά πληροφορίες, στην απολογία της κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα, με το οποίο αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Η γιατρός φέρεται να κινήθηκε στη γραμμή που έχει ήδη διατυπώσει στο πλαίσιο της υπεράσπισής της, επιμένοντας πως ο θάνατος του δημοφιλή τραγουδιστή σημειώθηκε μετά τις 16:00.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, απέρριψε οποιαδήποτε υπόνοια δόλου από την πλευρά της, υποστηρίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν θέλησε να προκαλέσει βλάβη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Φέρεται, μάλιστα, να υποστήριξε πως από την πλευρά της ακολούθησε όσα επέβαλλαν η επιστήμη και η ιατρική δεοντολογία και πως έπραξε όσα προβλέπονταν.

Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε και στα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Η Ιωάννα Γάκα αποδίδει όσα συνέβησαν στο κρίσιμο διάστημα από τα τρία διαδοχικά alert του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έως την κλήση στο ΕΚΑΒ στις 16:21 στην κατάσταση πανικού που, όπως υποστηρίζει, επικράτησε εκείνη τη στιγμή.

Η γιατρός βρέθηκε αντιμέτωπη με σειρά ερωτήσεων από τον ανακριτή, με την ίδια να αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως το ιατρείο λειτουργεί νόμιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιωάννα Γάκα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, και οι αστυνομικοί χρειάστηκε να την ξαπλώσουν σε καναπέ έξω από το γραφείο του ανακριτή.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευεσε στην Ευελπίδων προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γιατρός ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, έκλαιγε και αρνήθηκε την ιατρική φροντίδα.

Με απολογητικό υπόμνημα τοποθετείται για την υπόθεση και ο σύζυγός της, η απολογία του οποίου ξεκίνησε λίγο μετά τις 22:00.

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