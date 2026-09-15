Εντυπωσιακό θέαμα στο Ιόνιο: Δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ανοιχτά της Κέρκυρας (Video)

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Ένα εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στο Ιόνιο, καθώς δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν διαδοχικά ανοιχτά της Κέρκυρας, στην περιοχή των Διαπόντιων νησιών.

Όπως αναφέρει το Corfu News, ο ένας υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στην περιοχή του Μαθρακίου, ενώ την ίδια ώρα ένας δεύτερος σχηματίστηκε στα ανοιχτά των Οθωνών, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο θέαμα στη θαλάσσια περιοχή.

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