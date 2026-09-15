Ουκρανία: «Δύσκολα και αντιδημοφιλή» μέτρα προαναγγέλλει ο Ζελένσκι – «Τρύπα» 23 δισ. ευρώ στην άμυνα

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Σε «δύσκολα, δυσάρεστα και αντιδημοφιλή» μέτρα προσανατολίζεται η ουκρανική κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει το διευρυνόμενο έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς μόνο στις στρατιωτικές δαπάνες έχει δημιουργηθεί χρηματοδοτικό κενό ύψους περίπου 23 δισ. ευρώ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για επτά νομοσχέδια, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους, υπογραμμίζοντας ότι καθένα από αυτά είναι απαραίτητο για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Ζελένσκι: «Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να καλύψουμε τις αμυντικές ανάγκες»

«Ορισμένα μέτρα μπορεί να αποδειχθούν δύσκολα, δυσάρεστα και αντιδημοφιλή. Αλλά αυτήν τη στιγμή, χωρίς αυτά είναι αδύνατο να καλύψουμε πλήρως τις αμυντικές μας ανάγκες και να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας», τόνισε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική στήριξη των δυτικών συμμάχων της, προκειμένου να χρηματοδοτεί τις ανάγκες της εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ωστόσο, το Κίεβο αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει κονδύλια που είχαν αρχικά προβλεφθεί για το δεύτερο μισό του 2026, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί «τρύπα» περίπου 23 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό για τις αμυντικές δαπάνες.

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά πλήγματα σε δύο κρίσιμους τομείς της ουκρανικής οικονομίας, τη μεταλλουργία και τις αγροτικές εξαγωγές, περιορίζοντας περαιτέρω τις δυνατότητες χρηματοδότησης της χώρας.

Στα 190 εκατ. δολάρια το κόστος κάθε ημέρας πολέμου

Ενδεικτικό των οικονομικών πιέσεων είναι το καθημερινό κόστος του πολέμου. Σύμφωνα με τη Ροξολάνα Πιντλάσα, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμού του ουκρανικού κοινοβουλίου, κάθε ημέρα πολέμου κοστίζει στην Ουκρανία περίπου 190 εκατ. δολάρια, δηλαδή 165 εκατ. ευρώ, ποσό που η χώρα δεν είναι σε θέση να καλύψει μόνη της.

Τον Αύγουστο, ο Ζελένσκι είχε επισημάνει σε Ευρωπαίους ηγέτες που επισκέφθηκαν το Κίεβο ότι η Ουκρανία χρειάζεται «περισσότερα χρήματα, πολύ περισσότερα», περιγράφοντας τις αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ για τα έτη 2026 και 2027, με στόχο την κάλυψη τόσο δημοσιονομικών όσο και αμυντικών αναγκών της Ουκρανίας.

Εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ βοήθειας από το 2022

Από την έναρξη του πολέμου το 2022, η Ουκρανία έχει λάβει συνολικά περισσότερα από 230 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκές χώρες και περίπου 115 δισ. ευρώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, αναμένεται να λάβει ακόμη περίπου 160 δισ. ευρώ στο μέλλον, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου του Κιέλου.

Η οικονομική πίεση στο Κίεβο παραμένει, πάντως, ιδιαίτερα έντονη, καθώς η συνέχιση του πολέμου αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες, την ώρα που οι επιθέσεις σε κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους περιορίζουν τα έσοδα της ουκρανικής οικονομίας.

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