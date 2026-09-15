Τι όπλο θα μπορούσαν να έχουν θέσει σε τροχιά οι ΗΠΑ στο διάστημα;

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Η ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχουν αναπτύξει ένα διαστημικό όπλο στην τροχιά της Γης έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το τι όπλα υπάρχουν στην πραγματικότητα στο διάστημα και ποιος είναι ο ρόλος που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν στις προσπάθειες των μεγάλων δυνάμεων να κυριαρχήσουν σε αυτόν τον τομέα.

Η Ουάσινγκτον δεν έχει αποκαλύψει πολλά στην ανακοίνωσή της. Ο επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας Τρόι Μέινκ δήλωσε ότι το όπλο «σε τροχιά» ήταν απαραίτητο για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων από εχθρικές ενέργειες, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες του όπλου ή πότε τέθηκε σε τροχιά.

Τι θα μπορούσε λοιπόν να είναι αυτό το όπλο και ποια είναι η ευρύτερη εικόνα για τις στρατιωτικές εξελίξεις στο διάστημα; Ποιος άλλος θα μπορούσε να έχει παρόμοιο όπλο;

Οι προηγμένοι στρατοί ήδη αναπτύσσουν δορυφόρους στο διάστημα για μια σειρά από σκοπούς, από την παροχή ασφαλών επικοινωνιών έως την αναγνώριση, και την παροχή ακριβών πληροφοριών τοποθεσίας για στοχευμένες επιθέσεις και την ανίχνευση εκτοξεύσεων πυραύλων.

Καθώς ο πόλεμος γίνεται πιο τεχνολογικά προηγμένος, οι αναλυτές αναμένουν ότι η χρήση στρατιωτικού υλικού στο διάστημα θα αυξηθεί.

Ο Δρ. Μπόουεν, αναπληρωτής ερευνητής στρατιωτικών επιστημών στο Royal United Services Institute και αναπληρωτής καθηγητής αστροπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Durham, δήλωσε ότι μπορούσε μόνο να κάνει μια εικασία για το όπλο που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ.

«Θα περίμενα να υπάρχει κάποιο είδος ηλεκτρονικού πολέμου ή πλατφόρμας παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων, ενδεχομένως, αυτό θα ήταν ένα μη καταστροφικό είδος αντιδορυφορικού όπλου», δήλωσε στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4.

Τέτοια όπλα υπάρχουν ήδη στη Γη και μπορούν να διαταράξουν τις δορυφορικές επικοινωνίες, είπε. «Αν καταργήσετε τις ραδιοζεύξεις, τότε ο δορυφόρος σας είναι εντελώς άχρηστος».

Ο Μπόουεν επίσης δεν θα απέκλειε κάποιο είδος πιο ανατρεπτικού και πιο επικίνδυνου οπλισμού, ο οποίος θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλές καταστροφές.

«Λιγότερο πιθανό θα ήταν ένα κινητό φονικό όχημα κάποιου είδους, δηλαδή ένα όχημα που θα εξαπέλυε ένα βλήμα που θα μπορούσε να χτυπήσει έναν δορυφόρο και να τον καταστρέψει», είπε.

«Πιθανώς, κάποιο είδος στενής επιθεώρησης και ελέγχου δορυφόρου θα ήταν επίσης μια άλλη πιθανότητα.»

Αλλά ενώ το όπλο που τοποθετείται σε τροχιά φαίνεται να αποτελεί πρωτιά, οι ΗΠΑ – αλλά και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι – διαθέτουν όπλα που μπορούν να εκτοξευθούν στο διάστημα εδώ και αρκετό καιρό.

Στην πραγματικότητα, τα τελευταία 10 χρόνια, η Ρωσία και η Κίνα έχουν κάνει πολύ περισσότερους επιχειρήσεις στο διάστημα, δημιουργώντας διαταραχές σε δυτικούς δορυφόρους.

«Θεωρητικά, αυτοί οι δορυφόροι RPO μπορούν να γίνουν δορυφόροι-κυνηγοί-δολοφόνοι με μια φυσική σύγκρουση ή ωθώντας τους εκτός τροχιάς», δήλωσε στο BBC ο Δρ. Ροντ Θόρντον, καθηγητής Ρωσικής Άμυνας και Ασφάλειας στο King’s College του Λονδίνου.

Ο Μπόουεν προσθέτει ότι οι Κινέζοι έχουν επιδείξει «ικανότητα ρυμούλκησης στο διάστημα», λέγοντας: «Ένα όχημα μπορεί να φτάσει σε έναν δορυφόρο, να τον πιάσει και να τον μετακινήσει σε διαφορετική τροχιά».

Αυτό, λέει, μπορεί να είναι μια θετική εξέλιξη – καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο απομάκρυνσης των διαστημικών σκουπιδιών καθώς και απενεργοποίησης των λειτουργικών δορυφόρων.

Ο Θόρντον λέει ότι αυτό που η Ρωσία στερείται σε διαστημικά όπλα και δορυφόρους, το αναπληρώνει με πυραυλική ικανότητα.

«Οι Ρώσοι… διαθέτουν επίγειους πυραύλους που μπορούν να εκτοξευθούν στο διάστημα για να χτυπήσουν δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη. Έχουν επίσης πυραύλους ASAT που μπορούν να εκτοξευθούν από μεγάλο ύψος με αεροσκάφη», λέει.

«Από τη δική τους άποψη, βλέπουν το ΝΑΤΟ ως έναν οργανισμό που διαθέτει πολύ καλύτερα και περισσότερα συστήματα ασφαλείας από όσα μπορεί να επιστρατεύσει ο ρωσικός στρατός, επομένως έχουν επενδύσει πολλά σε συστήματα ASAT προκειμένου να «ισορροπήσουν κάπως το πεδίο της μάχης».

Ο Θόρντον προσθέτει μια σκέψη που προκαλεί απογοήτευση: «Ως έσχατη λύση, οι Ρώσοι μπορούν επίσης να εκτοξεύσουν πυρηνικά όπλα στο διάστημα και η έκρηξη EPM θα «τηγανίσει» δορυφόρους σε μια μεγάλη έκταση».

Λέει ότι, έχοντας τόσο λίγους δορυφόρους, η Ρωσία θα ήταν ο «μεγάλος νικητής» σε οποιονδήποτε διαστημικό πόλεμο, ο οποίος θα περιελάμβανε «πυραύλους που θα εκτοξεύονται στο διάστημα, ελιγμούς δορυφόρων που έχουν σχεδιαστεί για να τους ωθούν/καταστρέφουν και επίγεια λέιζερ».

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