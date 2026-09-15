Πόλεμος των Άστρων: Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν ότι διαθέτουν όπλα στο διάστημα

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας Τρόι Μέινκ επιβεβαίωσε δημόσια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πλέον οπλικά συστήματα ελέγχου σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Οι δυνατότητες αυτές αποσκοπούν στην υπεράσπιση των αμερικανικών δυνάμεων έναντι εχθρικών ενεργειών από χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία.

Εκπρόσωπος της Διαστημικής Δύναμης ανέφερε ότι τα εν λόγω όπλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιθετικούς ή αμυντικούς σκοπούς κατόπιν σχετικών εντολών.

Η ανάπτυξη όπλων στο διάστημα ενέχει κινδύνους για τη δημιουργία θραυσμάτων, τα οποία απειλούν την ασφαλή λειτουργία των δορυφόρων και των μελλοντικών διαστημικών αποστολών.

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Ο υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας Τρόι Μέινκ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν όπλα τοποθετημένα στην τροχιά της Γης, γεγονός που αποτελεί την πρώτη δημόσια παραδοχή μιας ικανότητας που εδώ και καιρό θεωρείται δεδομένη, μετά από δεκαετίες συζητήσεων σχετικά με τη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος.

«Σήμερα, συνεχίζουμε να διασφαλίζουμε ότι παραμένουμε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των εξελισσόμενων απειλών, όπου κι αν υπάρχουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πλέον όπλα ελέγχου του διαστήματος σε τροχιά, ικανά να υπερασπιστούν τις Ενωμένες Δυνάμεις έναντι εχθρικών ενεργειών», δήλωσε ο Μέινκ στη Διάσκεψη για τον Αέρα, το Διάστημα και τον Κυβερνοχώρο, απευθύνοντας μια αυστηρή προειδοποίηση προς την Κίνα και τη Ρωσία.

«Αυτές οι δυνατότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιθετικούς και αμυντικούς σκοπούς κατόπιν οδηγιών των διοικήσεων μάχης», δήλωσε εκπρόσωπος της Διαστημικής Δύναμης. «Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για τις δοκιμές και την επιχειρησιακή αξιοποίηση όπλων από τη Ρωσία και την Κίνα ήδη από το 2007. Λόγω των ενεργειών τους, δεν αποτελεί πλέον αμφιβολία ότι ο διαστημικός χώρος αποτελεί πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων. Η ανοιχτή επικοινωνία ενισχύει την αποτροπή, αποτρέπει λανθασμένους υπολογισμούς των αντιπάλων και ομαλοποιεί τις διαστημικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τις άλλες ένοπλες δυνάμεις».

Η τροχιά της Γης ενδέχεται να καταστεί πεδίο σύρραξης, όπως προειδοποιούν εδώ και καιρό εμπειρογνώμονες εθνικής ασφάλειας και αξιωματούχοι της άμυνας, με τους αντιπάλους να προσπαθούν να θέσουν εκτός λειτουργίας ή να καταστρέψουν δορυφόρους που παρέχουν στις στρατιωτικές δυνάμεις δεδομένα GPS, επικοινωνιών, πληροφοριών και στόχευσης. Τέτοιες επιθέσεις θα μπορούσαν επίσης να διαταράξουν τις επικοινωνίες των πολιτών και άλλα συστήματα ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία.

Δεν είναι σαφές τι είδους όπλα έχουν τοποθετήσει οι ΗΠΑ σε τροχιά ή πόσο καιρό έχουν αναπτυχθεί, ωστόσο, η προοπτική ενός πολέμου στο διάστημα ρίχνει τη σκιά της στον στρατιωτικό σχεδιασμό εδώ και δεκαετίες, καθώς οι δορυφόροι έχουν καταστεί απαραίτητοι για τις σύγχρονες πολεμικές επιχειρήσεις. Τα διαστημικά όπλα μπορεί να περιλαμβάνουν κυβερνοόπλα ή λέιζερ. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν δορυφόρους κατασκευασμένους για να συγκρούονται με άλλους.

Μια στρατιωτική σύγκρουση στο διάστημα θα μπορούσε να δημιουργήσει μόνιμους κινδύνους σε τροχιά. Οι κατεστραμμένοι δορυφόροι μπορούν να παράγουν θραύσματα που κινούνται με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες, αυξάνοντας τον κίνδυνο συγκρούσεων και καθιστώντας πιο δύσκολη την ασφαλή εκτόξευση και λειτουργία διαστημικών σκαφών.

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