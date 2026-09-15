Συντετριμμένη η Κατερίνα Λιόλιου από τον θάνατο του Μαζωνάκη: «Μας έχεις κάνει κομμάτια»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το δικό της αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη θέλησε να πει η Κατερίνα Λιόλιου μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η τραγουδίστρια -που όπως αναφέρει- βρέθηκε στη λαϊκή αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, δήλωσε συγκλονισμένη από το τραγικό γεγονός, επισημαίνοντας ότι αδυνατεί να διαχειριστεί την τόσο ξαφνική απώλεια του συναδέλφου της.

«Γιώργο, ήρθα στην αγρυπνία να σε αποχαιρετήσω και δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα και δεν το πιστεύω ακόμα. Ο χαμός σου τεράστιος. Μας έχεις κάνει κομμάτια. Αντίο» έγραψε η Κατερίνα Λιόλιου στην ανάρτησή της.

Η αυλαία για τον τραγουδιστή έπεσε χθες (14/9), με πλήθος κόσμου από όλη την Ελλάδα να δίνει το παρών στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια προκειμένου να πει το τελευταία αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Διαβάστε επίσης:

Το αδημοσίευτο βίντεο του Stavento με τον Γιώργο Μαζωνάκη από το στούντιο – «Έτσι περνάγαμε…»

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ άλλαξαν σχολείο στα παιδιά τους μόλις μετά από δύο ημέρες – Ο λόγος

Dara: Η νικήτρια της Eurovision αποχαιρετά τον Μαζωνάκη με το «Gucci Φόρεμα» – «Ήταν το soundtrack των παιδικών μου χρόνων»



