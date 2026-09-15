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15.09.2026 09:35

Συντετριμμένη η Κατερίνα Λιόλιου από τον θάνατο του Μαζωνάκη: «Μας έχεις κάνει κομμάτια»

15.09.2026 09:35
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Το δικό της αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη θέλησε να πει η Κατερίνα Λιόλιου μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η τραγουδίστρια -που όπως αναφέρει- βρέθηκε στη λαϊκή αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, δήλωσε συγκλονισμένη από το τραγικό γεγονός, επισημαίνοντας ότι αδυνατεί να διαχειριστεί την τόσο ξαφνική απώλεια του συναδέλφου της.

«Γιώργο, ήρθα στην αγρυπνία να σε αποχαιρετήσω και δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα και δεν το πιστεύω ακόμα. Ο χαμός σου τεράστιος. Μας έχεις κάνει κομμάτια. Αντίο» έγραψε η Κατερίνα Λιόλιου στην ανάρτησή της.

Η αυλαία για τον τραγουδιστή έπεσε χθες (14/9), με πλήθος κόσμου από όλη την Ελλάδα να δίνει το παρών στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια προκειμένου να πει το τελευταία αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

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